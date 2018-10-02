02 Ekim 2018 04:10
Son Düzenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 19:48

KYK’da kalmak zulme döndü

Denizli'den bir öğrenci yazdı: Ben dahil, çevremde rahat geçinen hiçbir arkadaşım yok. Hepimiz her ay maddi sıkıntı yaşıyoruz.

KYK’da kalmak zulme döndü

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    KYK’da kalan bir öğrenci
    Denizli

    Merhaba Evrensel okurları; 

    Ben Pamukkale Üniversitesi’nde okuyorum. Denizli’de KYK’ da kalıyorum. Denizli’de üniversite yerleşkesinin etrafı genellikle apartlarla donatılmış halde. Apart kiraları ise fahiş fiyatlarda. Eğer aileniz zengin değilse burada KYK’da kalmak zorundasınız. Tek iyi yanının okula yakınlığı olduğunu yazmadan geçemeyeceğim. Ancak KYK’da yaşamak adeta bir survivor. 

    Devletimiz geçen sene KYK’da kalan öğrencilere 3.5 lira kahvaltı için, 7.5 lira da akşam yemeği için veriyordu. Bu sene verilen bu paralar arttı ve kahvaltı 4, akşam yemeği ise 8.5 lira oldu. Bu durum dışarıdan bakıldığında, devletin bize yaptığı bir iyilik gibi görünse de aslında durum çok farklı. Örneğin geçen sene bedavaya aldığımız bir dilim ekmeği artık 25 kuruşa alıyoruz. Geçen sene verilen 3.5 lira ile kahvaltıda en az 4-5 çeşit yiyecek alabiliyorken bu sene, 2  çeşit aldığımızda cebimizden para ödüyoruz. Küçük ayran bile normal bir markette 1 lira iken burada 1.5 lira oldu bu sene. Bize daha fazla yiyecek alın diye 4 lira yaptık diyorlar ama her şeye zam yaptıklarını söylemiyorlar. Kısacası KYK’da yemek konusu büyük bir problem, evde bir tabak yemekle sabaha kadar acıkmıyorken yemekhanede yediğimiz 3 tabak yemekle 1 saat sonra acıkıyoruz. Gramı azaltılmış, tadı olmayan, pahalı yemeklerle sürekli aç kalıyoruz burada.

    Yurdumuzda yemekhane dışında bir de binamızda kantin var. Ancak kantindeki fiyatlar da yemekhaneden farklı değil. Zaten yurdun içine ketıl vb şeyleri almıyorlar. Mecburi olarak çayımızı kahvemizi kantinden almak zorundayız. Odalarda ketılın yasak olması da bence bu yüzden. Amaçları kantine para kazandırmak. Gece ders çalışırken bir kahve içmek istiyoruz mesela ama ne kantin açık ne de sıcak su edinebileceğimiz bir yer var. Kantinde belirli markaların kozmetik ve bakım ürünleri satılıyor. Ancak yurtta kalanlar el emeğiyle yaptığı takıları satamıyor.  

    Yurtta tüm bu maddi problemlerin yanında bir de güvenliğin bizler üstünde kurduğu tahakküm var. Saçma sapan despotluklar uygulanıyor öğrencilere. Yurda her giriş çıkışımızda tanımadığımız güvenlikler valizlerimize, özel eşyalarımıza bakıyor, karıştırıyor. Valiz kontrolleri her zaman rahatsız edici bir şekilde yapılıyor. Güvenlik görevlilerin çoğu göze girme çabasında. Sisteme o kadar bağlılar ki, öğrencileri en çok sıkan en iyi güvenlik görevlisidir diye düşünüyorlar. Çantamızda taşıdığımız Türk kahvesinin bile hesabı soruluyor. İkna olmadıklarında da (genellikle ikna olmuyorlar) el koyuyorlar yasak diyerek. Yasaklar güvenlik görevlilerin o günkü psikolojisine göre değişebiliyor. 

    Yurda son giriş saati 23.00. gece binanın dışına çıkmak da yasak. 24.00’a kadar da bahçede oturabiliyoruz. Ancak daha sonrasında kapının önüne bile çıkmak yasak. Çıkmak istediğimizde ise hakkımızda işlem yapılmasıyla tehdit ediliyoruz. Erkeklerin kaldığı KYK’da bu yasaklar genellikle esnetiliyor ama kadın öğrencilerde hiçbir esnetme olmamasının yanı sıra daha da sert kurallar uygulanıyor. KYK’da kalmak bizi maddi manevi her anlamda zorluyor. Ben dahil, çevremde rahat geçinen hiçbir arkadaşım yok. Hepimiz her ay maddi sıkıntı yaşıyoruz.  

    Mezun olana kadar (mezun olup işsiz kalmak için) KYK zulmünü çekmek zorundayız. Çünkü apart tutup fahiş kiralar ödemek daha da zor. Ölümü gösterip sıtmaya razı edildik kısacası.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Charles Aznavour hayatını kaybetti
    SONRAKİ HABER

    Mardin’in su şebekesi patladı: 500 bin kişiye 2 gün su verilemeyecek
    YAZARLAR
    İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    2019’un sendikal mücadelenin başarı yılı olması için…

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Yasin Aktay’a Suriye soruları

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Yeni yıl yeni umutlar

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Ne yapabilirim ki sorusunu akla getirmekten utanmamız gereken zamanlara gelmedik mi?

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    İstanbul’a barış gelir mi?

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Yine, yeni, yeniden: Barış
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Bahçeli'ye hediye edilen 'kurt kafası' partisinde sergileniyor
    Bahçeli'ye hediye edilen 'kurt kafası' partisinde sergileniyor

    Devlet Bahçeli'ye doğum günü dolayısıyla hediye edilen 'doldurulmuş kurt kafası' parti genel merkezinde sergileniyor.

    GÜNCELLENDİ
    Suriye ordusu: 400 YPG'li Menbic'den ayrıldı
    Suriye ordusu: 400 YPG'li Menbic'den ayrıldı

    Suriye ordusu, Şam ile YPG arasında varılan anlaşma gereğince 400'e yakın YPG mensubunun Menbic'den ayrıldığını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK yerel seçime girecek partileri açıkladı, EMEP ve ÖDP itiraz etti
    YSK yerel seçime girecek partileri açıkladı, EMEP ve ÖDP itiraz etti

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimine 13 partinin girebileceğini duyurdu. Listede yer almayan EMEP ve ÖDP, itiraz edeceğini açıkladı.

    Asgari ücretli ağustosta ayında üst vergi diliminden ödeme yapacak
    Asgari ücretli ağustosta ayında üst vergi diliminden ödeme yapacak

    Çalışanların çoğunun ödeyeceği vergi miktarı mayıstan sonra artacak. Asgari ücretliler ağustos ayı itibariyle üst vergi dilimine tabi olacak.

    Karşılıksız çek sayısı bir yılda rekor düzeyde arttı
    Karşılıksız çek sayısı bir yılda rekor düzeyde arttı

    Karşılıksız kalan çek adedi Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 338 arttı.

    Çankaya Üniversitesinde bir öğrenci, araştırma görevlisini öldürdü
    Çankaya Üniversitesinde bir öğrenci, araştırma görevlisini öldürdü

    Ankara'da, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldürdü.

    GÜNCELLENDİ
    AKP ve MHP Samsun il başkanları görevden alındı
    AKP ve MHP Samsun il başkanları görevden alındı

    MHP ve MHP'nin Samsun il başkanları ittifak açıklamaları nedeniyle görevden alındı. MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta ise disipline sevk edildi.

    İzmir Metro’da teklif yüzde 25'e çekildi, işçiler kabul etmedi
    İzmir Metro’da teklif yüzde 25'e çekildi, işçiler kabul etmedi

    İzmir Metro ve Tramvay’da süren toplu sözleşme görüşmelerinde teklif yüzde 25'e çekildi. İşçiler teklifi kabul etmedi.

    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları
    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları

    Yeni yıl kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Dünya genelinde yüz binlerce kişi, yağışlı ve soğuk havaya aldırmadan meydanları doldurdu.

    Diğer hikayeler...
    Kanye West, siyasete ve Trump destekçiliğine geri döndü
    Kanye West, siyasete ve Trump destekçiliğine geri döndü
    NBA tarihinde 5x5 yapan oyuncular
    NBA tarihinde 5x5 yapan oyuncular
    GÜNCELLENDİ
    Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu açıklandı: Ricardo Quaresma kadroda
    Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu açıklandı: Ricardo Quaresma kadroda
    Poşetin 25 kuruşa satılması uygulaması sosyal medyada gündem oldu
    Poşetin 25 kuruşa satılması uygulaması sosyal medyada gündem oldu
    Kremlin: Putin ile Macron telefonda Suriye'yi görüştü
    Kremlin: Putin ile Macron telefonda Suriye'yi görüştü

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda Suriye'yi görüştü.

    Mersin'de MHP'den istifa edenler İYİ Parti'ye geçti
    Mersin'de MHP'den istifa edenler İYİ Parti'ye geçti

    MHP'den ayrılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ile çeşitli belediyelerdeki 8 meclis üyesi İYİ Parti'ye üye oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Rusya'daki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 21'e yükseldi
    Rusya'daki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 21'e yükseldi

    Rusya'nın Magnitogorsk kentindeki gaz patlamasında yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükseldi.

    GÜNCELLENDİ
    Muhalefetten Binali Yıldırım'ın adaylığına tepki
    Muhalefetten Binali Yıldırım'ın adaylığına tepki

    CHP ve Saadet Partisi, Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığından istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayı olmasına tepki gösterdi

    Birleşik Arap Emirlikleri, Papa Franciscus'i ağırlayacak
    Birleşik Arap Emirlikleri, Papa Franciscus'i ağırlayacak

    Birleşik Arap Emirlikleri, şubat ayında Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'i ağırlamaya hazırlanıyor.

    İzmirli kadınlar: 5-6 Ocak'ta İstanbul'da buluşalım
    İzmirli kadınlar: 5-6 Ocak'ta İstanbul'da buluşalım

    İzmir Kadın Platformu, kadınları 5-6 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleşmesi planlanan Kadın Buluşması’na çağırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Muhammed Yücel'in ölümüne dair 12 kişi adliyeye sevk edildi
    Muhammed Yücel'in ölümüne dair 12 kişi adliyeye sevk edildi

    Küçükköy taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in ölümünün ardından gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Yedikule'de bina çöktü; enkaz altında kalan bir kişi kurtarıldı
    Yedikule'de bina çöktü; enkaz altında kalan bir kişi kurtarıldı

    Yedikule'de bir bina çöktü. Çöken binanın altında kalan bir kişi yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

    Esenyurt’ta paralı poşet tepkisi: Çevreyi değil ceplerini düşünüyorlar
    Esenyurt’ta paralı poşet tepkisi: Çevreyi değil ceplerini düşünüyorlar

    İstanbul Esenyurt’ta market çalışanları ve müşterilere ücretli poşet uygulamasını sorduk.

    İran yargısından Instagram'a erişim engeli kararı
    İran yargısından Instagram'a erişim engeli kararı

    İran yargısı, sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirme kararı aldı.

    GÜNCELLENDİ
    Meteoroloji soğuk hava dalgası ve fırtına uyarısında bulundu
    Meteoroloji soğuk hava dalgası ve fırtına uyarısında bulundu

    Meteoroloji, kar ve fırtına uyarısında bulundu. Muğla ve Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede ise yüzlerce köy kar esareti altında.

    GÜNCELLENDİ
    TRT Avaz'ın 'Şefkate Muhtaç' programına tepki sürüyor
    TRT Avaz'ın 'Şefkate Muhtaç' programına tepki sürüyor

    TRT Avaz'da yayınlanan ve engellileri yardıma muhtaç olarak gösteren 'Şefkate Muhtaç' programına tepki yağdı: Klişeleri en berbat şekilde tekrarlıyor.

    İletişim-İş: 55 Türk Telekom işçisi işten atıldı
    İletişim-İş: 55 Türk Telekom işçisi işten atıldı

    İletişim-İş Sendikası, Türk Telekom’un taşeron şirketi Arda-Cemta’nın İzmir’deki santrallerde çalışan 55 işçiyi işten attığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Danimarka'da tren kazası: 6 kişi yaşamını yitirdi
    Danimarka'da tren kazası: 6 kişi yaşamını yitirdi

    Danimarka'da ülkenin en büyük adalarını birbirine bağlayan Great Belt Köprüsü'nde tren kazası yaşandı, 6 kişi hayatını kaybetti 16 kişi yaralandı.

    Suriye’deki ABD askerleri Erbil üzerinden çekilecek
    Suriye’deki ABD askerleri Erbil üzerinden çekilecek

    Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü: Suriye’den çekilen ABD askerleri, Irak Merkezi Hükümetinin kontrolündeki bölgelere değil Erbil’e geçecek.

    Ahmet Türk: Tecrit olmasaydı, barışçıl bir süreç olurdu
    Ahmet Türk: Tecrit olmasaydı, barışçıl bir süreç olurdu

    İmralı’da 5 yıl önce Öcalan ile görüşen Ahmet Türk, Kürtlerin barışçıl bir sürecin gelişmesi konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.