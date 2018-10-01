Ä°HD: Nefret suÃ§larÄ± cezasÄ±z kalamaz

Heval YÄ±ldÄ±z Karasuâ€™nun bÃ¼rosuna yapÄ±lan saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin Ä°HDâ€™den aÃ§Ä±klama: 'IrkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±lar ve nefret suÃ§larÄ± cezasÄ±z bÄ±rakÄ±lamaz'

EskiÅŸehir’de, Ali Ä°smail Korkmaz davasÄ±, 10 Ekim Ankara KatliamÄ± davasÄ± gibi birçok toplumsal davanÄ±n avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Emek Partisi Üyesi Avukat Heval YÄ±ldÄ±z Karasu’nun OdunpazarÄ±’ndaki avukatlÄ±k bürosuna yapÄ±lan saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi bir açÄ±klama yaptÄ±.

AçÄ±klamada “Bina duvarÄ±na ‘OdunpazarÄ±’nda HDP ‘li istemiyoruz’ yazÄ±lmasÄ±, toplumda yaratÄ±lan kutuplaÅŸmanÄ±n ve düÅŸmanlÄ±k duygularÄ±nÄ±n vahim boyutlara vardÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ispatÄ± niteliÄŸindedir. SaldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi 25 Eylül’den bu yana bir hafta geçmesine raÄŸmen faillerin yakalanmamÄ±ÅŸ olmasÄ±, Ä±rkçÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n ve nefret suçlarÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± zeminini güçlendirecektir. Faillerin derhal yakalanarak yargÄ± önüne çÄ±kartÄ±lmasÄ±, Avukat Heval YÄ±ldÄ±z Karasu’nun can güvenliÄŸinin korunmasÄ± ve mesleÄŸini özgürce yapabileceÄŸi koÅŸullarÄ±n saÄŸlanmasÄ±; Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Valilik ve SavcÄ±larÄ±n sorumluÄŸudur.” denildi. “Kimi medya organlarÄ±nda, isminin Kürtçe olmasÄ±ndan dolayÄ± bu saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±ÄŸÄ±na dair yapÄ±lan yorumlar Ä±rkçÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n boyutunu göstermesi bakÄ±mÄ±ndan önemli olmakla birlikte, Av. Heval YÄ±ldÄ±z Karasu’ nun bu saldÄ±rÄ±nÄ±n hedefi haline getirilmesinde, insan haklarÄ± mücadelesinin de bir parçasÄ± olan 10 Ekim katliamÄ±, Ali Ä°smail Korkmaz davalarÄ± ve benzeri toplumsal davalarda üstlendiÄŸi görevlerin etkisi göz ardÄ± edilemez.” denilen Ä°HD açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verildi: “Bu saldÄ±rÄ±; bir arada yaÅŸama umuduna, insan hak ve özgürlüklerine, toplumsal mücadeleye, adalet talebine, savunmanlÄ±k mesleÄŸine yönelmiÅŸ Ä±rkçÄ± bir saldÄ±rÄ±, bir nefret suçudur. Nefret suçlarÄ±nÄ±n etkin soruÅŸturulmasÄ± ve önlenmesi ise devletin sorumluluÄŸudur.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 15:06

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