Ã–ÄŸretmenin 'Alevilerin yemeÄŸi yenmez' sÃ¶ylemi, Meclise taÅŸÄ±ndÄ±

CHP'li Sezgin TanrÄ±kulu, bir ortaokul din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ Ã¶ÄŸretmeninin 'Alevilerin yemeÄŸi yenmez' sÃ¶ylemini CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay'a sordu.

CHP Ä°stanbul milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, Ä°stanbul Arnatutköy’de bulunan bir ortaokulda görevli Din Kültürü öÄŸretmeninin Alevilere yönelik hakaret içeren sözlerinin doÄŸruluÄŸunu CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’a sordu.

TanrÄ±kulu, G.B. isimli öÄŸretmen hakkÄ±nda “Muharrem ayÄ±nda Alevilerin oruç tuttuÄŸunu fakat onlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± yemeÄŸin yenilmeyeceÄŸini söylediÄŸi iddialarÄ± doÄŸru mudur?” sorusunu sordu. Soru önergesini Türkiye Büyük Millete Meclisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sunan TanrÄ±kulu, olaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±p baÅŸlatÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±n da açÄ±klanmasÄ±nÄ± istedi.

'BU HAKARETLERE KARÅžI NE TÜR ÖNLEMLER ALINACAK?'

TanrÄ±kulu, “Konuyla ilgili bilgi almak için ulaÅŸÄ±lan Arnavutköy Ä°lçe Milli EÄŸitim Müdürünün olayÄ± doÄŸruladÄ±ÄŸÄ± ve ücretli olarak görev yapan öÄŸretmenin görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± doÄŸru ise bahse konu öÄŸretmenin tam da Muharrem AyÄ± içinde Alevi VatandaÅŸlara yönelik yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu bu hakaretler ile ilgili olarak ne tür yasal iÅŸlem yapÄ±lacaktÄ±r?” diye sordu.

Son 5 yÄ±l içerisinde Din Kültürü öÄŸretmenleri hakkÄ±nda Alevilere hakaret gerekçesiyle ne kadar ÅŸikayet geldiÄŸini de soran TanrÄ±kulu, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n ne tür önlemler alacaÄŸÄ±nÄ±n da açÄ±klanmasÄ±nÄ± istedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 14:58

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