Belediye iÅŸÃ§ilerinin iÅŸ bÄ±rakma eylemine Ege Ãœniversitesi'nde Ã§aÄŸrÄ±

Ege Ãœniversitesi Emek GenÃ§liÄŸi, 3 Ekimâ€™de â€˜Krizin faturasÄ±nÄ± Ã¶demeyeceÄŸizâ€™ diyerek iÅŸ bÄ±rakacak belediye iÅŸÃ§ilerinin eylemine katÄ±lÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Ege Üniversitesi Emek GençliÄŸi üyeleri, 3 Ekim’de krizin faturasÄ±nÄ± ödememek için ek zam talebiyle iÅŸ bÄ±rakacak olan belediye iÅŸçilerinin eylemine kendi talepleriyle katÄ±lacak.

Ä°zmir’de belediye iÅŸçileri 3 Ekim’de 'ücretler arttÄ±rÄ±lsÄ±n', 'toplu iÅŸten atmalar yasaklansÄ±n' ve 'vergide adalet saÄŸlansÄ±n' talepleriyle ‘Krizin faturasÄ±nÄ± iÅŸçiler ödemeyecek’ diyerek iÅŸ bÄ±rakacak. Ege Üniversitesi Emek GençliÄŸi de fakültelerde bildiri daÄŸÄ±tarak öÄŸrencileri talepleriyle 3 Ekim’de iÅŸçilerle birlikte alana çaÄŸÄ±rdÄ±.

'ÖÄžRENCÄ°LER DE ETKÄ°LENDÄ°'

Bildiride geçen yÄ±la göre öÄŸrencilerin alÄ±m gücünde gözle görülür bir düÅŸüÅŸ olduÄŸu vurgulanÄ±rken dönem baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda üniversite öÄŸrencilerinin ev kirasÄ±, yurt ücretleri, gÄ±da maddeleri, kÄ±rtasiye ürünlerine yapÄ±lan zamlar nedeniyle, nasÄ±l okuyacaÄŸÄ±ndan çok nasÄ±l yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Bildiri daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nda, ücretsiz ulaÅŸÄ±m ve barÄ±nma hakkÄ±, kantin zamlarÄ±nÄ±n geri çekilmesi, burslarÄ±n enflasyon oranÄ±nda arttÄ±rÄ±lmasÄ± gibi taleplerle 3 Ekim’de iÅŸ bÄ±rakma eylemine katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 14:23

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