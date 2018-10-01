EMEP'ten Derince'de kriz gÃ¼ndemli toplantÄ±: â€˜Ä°ÅŸÃ§iler, gÃ¼cÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmeliâ€™

EMEP Derince Ä°lÃ§e Ã–rgÃ¼tÃ¼, ekonomik geliÅŸmelere iliÅŸkin iÅŸÃ§ilerle bir araya geldi. ToplantÄ±da 'Ä°ÅŸÃ§iler kendi gÃ¼cÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmeli' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.

Emek Partisi (EMEP) Derince Ä°lçe Örgütü, ekonomik geliÅŸmelere iliÅŸkin iÅŸçi toplantÄ±sÄ± düzenledi. ToplantÄ±da "Ä°ÅŸçiler bir sÄ±nÄ±f olduklarÄ±nÄ±n bilincinde deÄŸil. Bu nedenle krizin karÅŸÄ±sÄ±nda durmakta zorlanÄ±yoruz” diyen iÅŸçiler, ÅŸu çaÄŸrÄ±da bulundu: “Ä°ÅŸçiler kendi gücünü görmeli. ÇoÄŸunluÄŸun bizde olduÄŸunun farkÄ±na varÄ±rsak tüm bunlarÄ±n önüne geçeriz."

YaÅŸanan krizin faturasÄ±nÄ±n emekçilere kesilmek istendiÄŸini söyleyen EMEP Derince Ä°lçe Yöneticisi BarÄ±ÅŸ Demir, patronlarÄ±n iÅŸçinin son lokmasÄ±na kadar göz diktiÄŸini ifade ederek ÅŸu ifadeleri kullandu:

"Hükümet, tüm bunlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda duran, mücadele eden iÅŸçiye karÅŸÄ± sermayenin yanÄ±nda yer alÄ±yor. Sermaye ve onun temsilci AKP iktidarÄ± krizin faturasÄ±nÄ± emekçilere yÄ±kmak için her ÅŸeyi yapÄ±yor. Bu durumda biz iÅŸçi emekçilere düÅŸen bir araya gelip tüm bu olanlara karÅŸÄ± mücadele etmektir."

"Ülkede kriz yok, bunlarÄ±n hepsi manipülasyon" sözlerine karÅŸÄ±n Kocaeli'de birçok fabrikada iÅŸçilerin ücretsiz izne çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten EMEP Kocaeli Ä°l BaÅŸkanÄ± Arzu Erkan da, “YaÅŸananlarÄ± Türkiye'nin büyümesini istemeyen dÄ±ÅŸ güçlerin, ABD'nin oyunu olarak açÄ±klÄ±yorlar ama ülke ekonomisini bir AmerikalÄ± ÅŸirkete devrediyorlar" diye konuÅŸtu.

'YEP FATURANIN EMEKÇÄ°LERE YIKILACAÄžININ Ä°LANIDIR'

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak'Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± 'Yeni Ekonomi ProgramÄ±’nÄ± (YEP) da eleÅŸtiren Erkan, konuÅŸmasÄ±na ÅŸöyle devam etti:

“Berat Albayrak bu programda enflasyon oranÄ±nÄ± 2018 yÄ±lÄ± için yüzde 20 olarak hedeflediklerini açÄ±kladÄ±. YEP ülke ekonomisinin ne kadar kötü olduÄŸunun ilanÄ±dÄ±r. AynÄ± zamanda krizin yükünün emekçilere yÄ±kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n da ilanÄ±dÄ±r."

Memleketin bir altüst oluÅŸa sürüklendiÄŸini vurgulayan Erkan, “YarÄ±n yaÅŸayacaklarÄ±mÄ±z bugün yaÅŸayacaklarÄ±mÄ±zdan daha aÄŸÄ±r olacaksa, iktidar yükü daha çok üstümüze yÄ±kacaksa önümüzde sadece iki seçenek kalÄ±yor. Ya tüm bunlara rÄ±za göstereceÄŸiz ya da gelen zamlarÄ±n geri çekilmesi, iÅŸten atmalarÄ±n durdurulmasÄ±, kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devredilmemesi gibi taleplerin etrafÄ±nda birleÅŸip mücadele edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

'Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N KORKULARINI YENMESÄ° GEREKÄ°YOR'

ToplantÄ±da söz alan petro-kimya iÅŸçisi ÇaÄŸlar, "Ä°ÅŸçiler bir sÄ±nÄ±f olduklarÄ±nÄ±n bilincinde deÄŸil. Bu nedenle krizin karÅŸÄ±sÄ±nda durmakta zorlanÄ±yoruz. Ä°ÅŸçiler kendi gücünü görmeli. ÇoÄŸunluÄŸun bizde olduÄŸunun farkÄ±na varÄ±rsak ancak o zaman tüm bunlarÄ±n önüne geçeriz" diye konuÅŸtu.

Öncelikle insanlarÄ±n korkularÄ±nÄ± yenmesi gerektiÄŸini belirten metal iÅŸçisi Tuncay ise ÅŸunlarÄ± söyledi: "Bunun için iÅŸçilerin birbirine güvenip yan yana gelebilmesi lazÄ±m. Aksi takdirde krizin yükünü çekmeye devam ederiz."

'SENDÄ°KALAR PATRONLARIN YAN SANAYÄ°SÄ° HALÄ°NE GELMÄ°Åž'

Kriz gerekçesiyle iÅŸten atÄ±lan Sinan ise sendikalarÄ±n durumunu eleÅŸtirerek "Kimi sendikalar patronlarÄ±n yan sanayisi haline gelmiÅŸ. Ä°ÅŸçi yararÄ±na hiçbir ÅŸey yapmÄ±yorlar. Bizim yapmamÄ±z gereken de tüm bunlara karÅŸÄ± kendi örgütlülüÄŸümüzü saÄŸlamaktÄ±r" diye konuÅŸtu.

AynÄ± zamanda metal iÅŸçisi olan EMEP Derince Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Cüneyt Bingöl, krizle birlikte artan iÅŸçi mücadelelerinin ana akÄ±m medyada yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Günlük iÅŸçi basÄ±nÄ± Evrensel gazetesini daha da zenginleÅŸtirip, daha çok emekçiye ulaÅŸtÄ±rmamÄ±z gerekiyor. Birbirimizden haberdar olmamÄ±zÄ± saÄŸlayan tek gazete Evrensel. Bunun için Evrensel gazetesine iÅŸçi emekçilerin sahip çÄ±kmasÄ± gerekiyor." (Kocaeli/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 14:04

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