Zonguldak'ta Alman yolcu uÃ§aÄŸÄ± pistten Ã§Ä±ktÄ±

Almanya'ya gitmek Ã¼zere aprondan Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapan Germania Hava YollarÄ±'na ait uÃ§aÄŸÄ±n saÄŸ arka tekeri pistten Ã§Ä±ktÄ±, yolcular indirildi.

Zonguldak HavalimanÄ±'ndan aldÄ±ÄŸÄ± yolcularla Almanya'ya gitmek üzere aprondan çÄ±kÄ±ÅŸ yapan Germania Hava YollarÄ±'na ait uçaÄŸÄ±n saÄŸ arka tekeri pistten çÄ±ktÄ±. Yolcular uçaktan indirilirken, havayolu ÅŸirketinin kararÄ±na göre yolcular ya yeni bir uçakla Zonguldak'tan ya da Ä°stanbul'dan gönderilecek.

Bugün sabah erken saatte, Germania Hava YollarÄ±'na ait Düsseldorf- Zonguldak seferini yapacak uçak, aprondan yolcularÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra piste hareket etti. Bu sÄ±rada uçaÄŸÄ±n saÄŸ tekeri pistten çÄ±karak topraÄŸa saplandÄ±. Uçak hareket edemeyince uçuÅŸ iptal edilerek yolcular indirildi.

Çaycuma KaymakamÄ± Serkan Keçeli, uçaÄŸÄ±n manevra yaparken tekerinin pistten çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, "YolcularÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra kalkmak için hazÄ±rlÄ±k yapan uçak pistte doÄŸru ilerlerken pilot mesafeyi ayarlayamamÄ±ÅŸ ve bir tekerleÄŸi topraÄŸa düÅŸmüÅŸ. Herhangi bir tehlike yok. Uçak uçamayacaÄŸÄ± için yolcular indirildi. Yolcular havayolu ÅŸirketinin kararÄ±na göre ya yeni bir uçakla ya da Ä°stanbul'dan gönderilecek. Åžu an bunu kararÄ± verilmedi" dedi

UçaÄŸÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 13:28

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