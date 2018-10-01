McKinsey, Porto Riko'da Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± gizledi

TÃ¼rkiye'nin danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti aldÄ±ÄŸÄ± McKinsey'in, hizmet verdiÄŸi Porto Riko'da en az 20 milyon dolarlÄ±k hazine bonosuna sahip olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Türkiye'ye danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti vereceÄŸi açÄ±klanan McKinsey & Company ÅŸirketinin, 50 milyon dolar bedelle hizmet verdiÄŸi Porto Riko'da çÄ±kar çatÄ±ÅŸmasÄ±na neden olabilecek hazine bonosuna sahip olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

Euronews'te yer alan habere göre, ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larla boÄŸuÅŸan ve borçlarÄ±nÄ± ödeyemediÄŸi için temerrüde düÅŸen Porto Riko'ya danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti veren McKinsey ÅŸirketinin ülkede aynÄ± zamanda hazine bonolarÄ±na sahip olmasÄ± ama bunlarÄ± kamuoyuna açÄ±klamamasÄ± tartÄ±ÅŸmaya neden oldu. ABD'li ÅŸirket, ülkenin borçlarÄ±nÄ±n nasÄ±l ve zaman ödeneceÄŸi yolunda etkili tavsiye verirken, devletin kendisine olan ödemelere de karar verecek olmasÄ± tartÄ±ÅŸma yarattÄ±.

2016'da danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan beri toplam 50 milyon Amerikan DolarÄ± ücret alan McKinsey'nin Porto Riko'da sahip olduÄŸu hazine bonolarÄ±nÄ±n 20 milyon dolar deÄŸerini aÅŸtÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülüyor.

Normal ÅŸartlarda bu çatÄ±ÅŸmanÄ±n ülkedeki mahkemelere ve kamuoyuna duyurulmasÄ± gerekirken, McKinsey'nin danÄ±ÅŸman ÅŸirketler için yasalardaki istisnadan yararlanarak yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± gizli tuttuÄŸu belli oldu.Konu hakkÄ±nda konuÅŸan McKinsey ÅŸirketi sözcüsü ise tüm çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yasal çerçeveye uygun olduÄŸunu belirtti.

ABD merkezli McKinsey ÅŸirketi, Porto Riko'ya verdiÄŸi danÄ±ÅŸmanlÄ±k kapsamÄ±nda ülkenin krizden çÄ±kabilmesi için hazine borçlarÄ±nÄ±n hangi sÄ±rayla ve hangi oranda geri ödeneceÄŸini kararlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Åžirket böylelikle, kendi sahip olduÄŸu hazine bonolarÄ±nÄ±n hangi oranda geri ödeneceÄŸi hakkÄ±nda karar verme yetkisine sahip. McKinsey hakkÄ±ndaki çÄ±kar çatÄ±ÅŸmasÄ± iddialarÄ± ilk deÄŸil. ABD'de danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti verdiÄŸi 13 ÅŸirket hakkÄ±nda sahip olduÄŸu çÄ±kar çatÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± açÄ±klamadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle kurum hakkÄ±nda mayÄ±s ayÄ±nda dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

'McKinsey, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Hazinesiâ€™ne kayyÄ±m olarak atanmÄ±ÅŸtÄ±r'

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 12:45

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