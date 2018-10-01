TMMOB'dan KocaoÄŸluâ€™nun KÃ¼ltÃ¼rpark aÃ§Ä±klamasÄ±na yanÄ±t

TMMOB, Aziz KocaoÄŸlu'nun KÃ¼ltÃ¼rpark'a dair aÃ§Ä±klamasÄ±na verdiÄŸi yanÄ±tta 'Ä°tirazÄ±mÄ±z halka ait taÅŸÄ±nmazÄ±n ticari bir kuruma tahsis edilmesinedir' dedi.

TMMOB Ä°zmir Ä°l Koordinasyon Kurulu, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu'nun, Ä°ZFAÅž eski hizmet binasÄ±nÄ±n özel bir üniversiteye bedelsiz tahsis edilmesini eleÅŸtiren meslek odalarÄ±nÄ± hedef alan sözlerine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. TMMOB Ä°KK, “Bizim itirazÄ±mÄ±z, Ä°zmir halkÄ±na ait bir taÅŸÄ±nmazÄ±n ticari bir kuruma hem de bedelsiz tahsis edilmesinedir” dedi.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi BaÅŸkanÄ± Azziz KocaoÄŸlu’nun KarabaÄŸlar’Ä±n Uzundere bölgesinbde gerçekleÅŸtirilen anahtar teslimi töreninde Kültürpark idari binasÄ±nÄ±n ticari bir kuruluÅŸa bedelsiz tahsisine karÅŸÄ± çÄ±kan meslek odalarÄ±na karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya TMMOB Ä°zmir Ä°l Koordinasyon Kurulu’ndan yanÄ±t geldi.

'Ä°ÅžÄ°N TÄ°CARÄ° YANINI KÄ°MSE YOK SAYAMAZ'

AçÄ±klamada, "BaÅŸkan, Ä°zmir’de hiç üniversite yokmuÅŸ da bu boÅŸluÄŸu doldurmak adÄ±na kurulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan bir üniversiteye yardÄ±m ediyormuÅŸ gibi anlatmakta. Halbuki Ä°zmir’de 6’sÄ± kamu olmak üzere toplam 8 üniversite bulunmaktadÄ±r. 15 Temmuz sonrasÄ±nda kapatÄ±lan iki vakÄ±f üniversitesi de dahil olmak üzere, özel üniversitelerin 3’ü sayÄ±n baÅŸkan zamanÄ±nda kurulmuÅŸ ve bildiÄŸimiz kadarÄ±yla hiçbirine herhangi bir yer tahsisinde (hele bedelsiz hiç) bulunmamÄ±ÅŸtÄ±r. Hepimizin bildiÄŸi gibi özel üniversiteler burslu öÄŸrenime hak kazanan çok dar bir kesimin dÄ±ÅŸÄ±nda tamamen ücret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenci kabul etmektedir. Yani bu üniversiteler birer ticari giriÅŸimdir ve bu iÅŸten para kazanmaktadÄ±r. Bu nedenle bu iÅŸin ticari yanÄ±nÄ± kimse yok sayamaz” denildi.

TMMOB Ä°KK’nin BaÅŸkan KocaoÄŸlu’ndan beklentilerinin kamu yararÄ±na sosyal demokrat belediyeciliÄŸine kafa yormalarÄ± olduÄŸunu belirtilen açÄ±klamada son olarak ÅŸun ifadelere yer verildi:

“Bizim itirazÄ±mÄ±z, Ä°zmir halkÄ±na ait bir taÅŸÄ±nmazÄ±n ticari bir kuruma hem de bedelsiz tahsis edilmesinedir. Hele ki bu bina, gözümüz gibi korumaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Kültürpark’Ä±n idari binasÄ± ise zaten bedelli dahi olsa ne amaçla olursa olsun ticari bir kuruma verilmesinedir. Bu konuda haklÄ± olduÄŸumuzu inanÄ±yor ve her türlü yozlaÅŸmÄ±ÅŸ zihniyete karÅŸÄ± sonuna kadar mücadele edeceÄŸimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaÅŸÄ±yoruz” (Ä°zmir/EVRENSEL)

TMMOB, KÃ¼ltÃ¼rpark'taki tahsis iÅŸleminin iptalini istedi

Ä°zmir'de KÃ¼ltÃ¼rpark'a ait bina vakÄ±f Ã¼niversitesine tahsis edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 12:32

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