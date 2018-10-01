Ankara'da ekmeÄŸe yÃ¼zde 25 zam geldi

Ankara'da 200 gramlÄ±k ekmeÄŸin fiyatÄ± 1 liradan 1.25 TL'ye yÃ¼kseldi. Zam bugÃ¼nden itibaren geÃ§erli olacak.

Ankara'da ekmek fiyatlarÄ± yüzde 25 arttÄ±. Kentte bugünden itibaren 200 gramlÄ±k ekmek 1 lira yerine 1 lira 25 kuruÅŸtan satÄ±lacak.

Habertürk TV'nin yayÄ±nÄ±na katÄ±lan Türkiye FÄ±rÄ±ncÄ±lar Federasyonu BaÅŸkanÄ± Halil Ä°brahim BalcÄ±, un, akaryakÄ±t, iÅŸletme ve iÅŸçilik giderleri nedeniyle ekmek maliyetlerinde ciddi bir artÄ±ÅŸÄ±n söz konusu olduÄŸuna iÅŸaret etti. Ekmek Üreticileri Federasyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fahri Özer de Türkiye'de 16-17 ilde ekmek fiyatlarÄ±nÄ±n zamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

UN Ä°HRACATI SINIRLANMIÅžTI

Eylül ayÄ± baÅŸÄ±nda 50 kilogramlÄ±k unun fiyatÄ± 75 TL'den 95 TL'ye çÄ±kmÄ±ÅŸ, yüzde 26.6 zam üzerine Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan müdahale gelmiÅŸti.

BakanlÄ±k Dâhilde Ä°ÅŸleme Rejimi (DIR) dÄ±ÅŸÄ±nda gerçekleÅŸen un ihracatÄ±na sÄ±nÄ±rlama getirmiÅŸti. SÄ±nÄ±rlama getirilen un ihracatÄ±nÄ±n payÄ±nÄ±n, Türkiye'nin toplam un ihracatÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yüzde 1'ini oluÅŸturduÄŸu ve fiyat istikrarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ± müteakip sona erdirileceÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°stanbulâ€™da ekmeÄŸe 25 kuruÅŸ zam

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DoÄŸalgaz ve elekriÄŸe bir zam daha geldi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 12:22

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