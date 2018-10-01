Åžampiyonlar Ligi'nde 2. hafta baÅŸlÄ±yor, yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ krizi sÃ¼rÃ¼yor

FotoÄŸraf: El Ronzo/Flickr(CC BY-SA 2.0)

Åžampiyonlar Ligi'nde 2. hafta baÅŸlÄ±yor, yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ krizi sÃ¼rÃ¼yor

    • 01 Ekim 2018 12:11

    UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde 2. hafta, yarÄ±n oynanacak maÃ§larla baÅŸlayacak. TÃ¼rkiye'de maÃ§larÄ±n yayÄ±nlanÄ±p yayÄ±nlanmayacaÄŸÄ± ise henÃ¼z belirsiz.

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralÄ± organizasyonu UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde, grup maçlarÄ±nÄ±n 2. haftasÄ± yarÄ±n baÅŸlayacak.

    Åžampiyonlar Ligi gruplarÄ±nda 2. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±, yarÄ±n (2 Ekim SalÄ±) ve 3 Ekim ÇarÅŸamba günü oynanacak. Åžampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den katÄ±lan tek ekip olan Galatasaray, D grubundaki 2. mücadelesinde, 3 Ekim ÇarÅŸamba günü TSÄ° 22.00'de Portekiz'in Porto takÄ±mÄ±yla deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak.

    UEFA Åžampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ilk hafta maçlarÄ±nda yaÅŸanan yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ krizi, ikinci hafta maçlarÄ±nda da sürüyor. Ä°lk haftada olduÄŸu gibi maçlarÄ±n yayÄ±nlanÄ±p yayÄ±nlanmayacaÄŸÄ± muhtemelen maç saatine yaklaÅŸÄ±nca belli olacak.

    ÅžAMPÄ°YONLAR LÄ°GÄ°'NDE 2. HAFTA PROGRAMI

    2 Ekim SalÄ±

    19.55
    ♦ Hoffenheim - Manchester City  (F grubu)
    ♦ Juventus - Young Boys (H grubu)

    22.00
    ♦ AEK - Benfica (E grubu)
    ♦ Bayern Münih - Ajax  (E grubu)
    ♦ Olympique Lyon - Shakhtar Donetsk (F grubu)
    ♦ Roma - Viktoria Plzen (G grubu)
    ♦ CSKA Moskova - Real Madrid (G grubu)
    ♦ Manchester United - Valencia (H grubu)

    3 Ekim ÇarÅŸamba

    19.55
    ♦ Paris Saint-Germain - KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z (C grubu)
    ♦ Lokomotiv Moskova - Schalke 04 (D grubu)

    22.00
    ♦ Borussia Dortmund - Monaco (A grubu)
    ♦ Atletico Madrid - Club Brugge (A grubu)
    ♦ PSV - Inter (B grubu)
    ♦ Tottenham - Barcelona (B grubu)
    ♦ Napoli - Liverpool (C grubu)
    ♦ Porto - Galatasaray (D grubu)

    (SPOR SERVÄ°SÄ°)

    Åžampiyonlar Ligi rehberi (Gruplar, takÄ±mlar ve maÃ§ takvimi)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 12:13
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