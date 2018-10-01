FotoÄŸraf: El Ronzo/Flickr(CC BY-SA 2.0)
Åžampiyonlar Ligi'nde 2. hafta baÅŸlÄ±yor, yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ krizi sÃ¼rÃ¼yor
UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde 2. hafta, yarÄ±n oynanacak maÃ§larla baÅŸlayacak. TÃ¼rkiye'de maÃ§larÄ±n yayÄ±nlanÄ±p yayÄ±nlanmayacaÄŸÄ± ise henÃ¼z belirsiz.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralÄ± organizasyonu UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde, grup maçlarÄ±nÄ±n 2. haftasÄ± yarÄ±n baÅŸlayacak.
Åžampiyonlar Ligi gruplarÄ±nda 2. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±, yarÄ±n (2 Ekim SalÄ±) ve 3 Ekim ÇarÅŸamba günü oynanacak. Åžampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den katÄ±lan tek ekip olan Galatasaray, D grubundaki 2. mücadelesinde, 3 Ekim ÇarÅŸamba günü TSÄ° 22.00'de Portekiz'in Porto takÄ±mÄ±yla deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak.
UEFA Åžampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ilk hafta maçlarÄ±nda yaÅŸanan yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ krizi, ikinci hafta maçlarÄ±nda da sürüyor. Ä°lk haftada olduÄŸu gibi maçlarÄ±n yayÄ±nlanÄ±p yayÄ±nlanmayacaÄŸÄ± muhtemelen maç saatine yaklaÅŸÄ±nca belli olacak.
ÅžAMPÄ°YONLAR LÄ°GÄ°'NDE 2. HAFTA PROGRAMI
2 Ekim SalÄ±
19.55
♦ Hoffenheim - Manchester City (F grubu)
♦ Juventus - Young Boys (H grubu)
22.00
♦ AEK - Benfica (E grubu)
♦ Bayern Münih - Ajax (E grubu)
♦ Olympique Lyon - Shakhtar Donetsk (F grubu)
♦ Roma - Viktoria Plzen (G grubu)
♦ CSKA Moskova - Real Madrid (G grubu)
♦ Manchester United - Valencia (H grubu)
3 Ekim ÇarÅŸamba
19.55
♦ Paris Saint-Germain - KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z (C grubu)
♦ Lokomotiv Moskova - Schalke 04 (D grubu)
22.00
♦ Borussia Dortmund - Monaco (A grubu)
♦ Atletico Madrid - Club Brugge (A grubu)
♦ PSV - Inter (B grubu)
♦ Tottenham - Barcelona (B grubu)
♦ Napoli - Liverpool (C grubu)
♦ Porto - Galatasaray (D grubu)
(SPOR SERVÄ°SÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 12:13
Åžampiyonlar Ligi rehberi (Gruplar, takÄ±mlar ve maÃ§ takvimi)