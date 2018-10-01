Aziz KocaoÄŸlu, aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

FotoÄŸraf: DHA

Aziz KocaoÄŸlu, aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

    • 01 Ekim 2018 11:57

    Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± CHP'li Aziz KocaoÄŸlu, mart ayÄ±nda yapÄ±lacak yerel seÃ§imlerde aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

    CHP'li Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu, mart ayÄ±nda yapÄ±lacak yerel seçimlerde aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. 

    Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan KocaoÄŸlu “14.5 yÄ±ldÄ±r çok yoÄŸun bir tempo içerisindeydim. Samimiyetle, her defasÄ±nda elimden gelenin daha fazlasÄ±nÄ± yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m" dedi. KocaoÄŸlu "Biz görevi bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 180 km raylÄ± sistem aÄŸÄ± çalÄ±ÅŸÄ±r, 70 kilometresinin de inÅŸaatÄ± devam ediyor olacaktÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

    (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 12:15
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