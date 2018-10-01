SOCAR Holding Petkim'de sendikalÄ± iÅŸÃ§ilerin haklarÄ±na saldÄ±rÄ±yor

PETKÄ°M'de iÅŸÃ§iler, patronun ocak ayÄ±nda yapacaÄŸÄ± zammÄ± erkene Ã§ekme karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 8-8 Ã§alÄ±ÅŸma sistemini dayatmasÄ±na karÅŸÄ± eylem yaptÄ±. (Foto: ArÅŸiv)

SOCAR’a ait PETKÄ°M Ä°ÅŸletmesi bugün itibariyle girdiÄŸi bakÄ±m duruÅŸuna sabah saatlerinde iÅŸçilerin fabrika önünde gerçekleÅŸtirdikleri basÄ±n açÄ±klamasÄ± ile baÅŸladÄ±. Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±’nÄ±n sabah mesaisindeki iÅŸçilere seslendiÄŸi açÄ±klamada iÅŸverenin esnek çalÄ±ÅŸma talebine karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±klarÄ± yer aldÄ±.

Socar Holding bir kaç hafta önce Star Rafineri ile beraber Petkim’de de kapsam dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸanlara dolar kuru artÄ±ÅŸÄ± ile beraber iyileÅŸtirme yapmÄ±ÅŸtÄ±. Kendilerine yapÄ±lmayan petkim iÅŸçileri zamlardan ve ücret erimesinden dolayÄ± iyileÅŸtirme istemiÅŸti. SOCAR Holding ise bu iyileÅŸtirmeyi fazla mesaileri kÄ±smak anlamÄ±na gelen esnek çalÄ±ÅŸmayÄ± kabul ederlerse yapabileceklerini söylemiÅŸti. iÅŸçiler ise kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hiç bir haktan taviz verilmesini doÄŸru bulmuyor, bunu bir “rüÅŸvet” olarak görüyor ve pek çok hakkÄ±n ellerinden gideceÄŸi ipin ucu olarak deÄŸerlendiriyor. Sendika patron temsilcileri ile de görüÅŸmeler sonuç vermeyince Holding Petkim iÅŸçilerini iyileÅŸtirme hakkÄ±ndan mahrum bÄ±rakarak bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± boyunca fazla mesaileri denetlemek istediÄŸini yineledi. Ä°ÅŸçiler sözleÅŸmede yazan fazla mesai hakkÄ±nÄ±n çiÄŸnenmesine izin vermeyeceÄŸini bugün de ilan etti.

Bahsi geçen mesai maddesi ÅŸöyle: "Her türlü çalÄ±ÅŸmadan sonra iÅŸçi 8 saat çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rsa 16 saat çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için 3, 8 saat sonra tekrar iÅŸe geleceÄŸi için de ilaveten 1 yevmiye alÄ±r yani 4 yevmiye. Ama aynÄ± iÅŸçi 8 saat deÄŸil de 7 saat çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p evine gönderilirse (Holdingin dayattÄ±ÄŸÄ± bu) 14 saat mesai ücreti alÄ±r." Patron eÄŸer diyor bakÄ±m iÅŸini yapacaksanÄ±z böyle olur, yoksa uzman niteliÄŸinde iÅŸçi çaÄŸÄ±rÄ±rÄ±m.

'Ä°ÅžÇÄ° SAÄžLIÄžI VE GÜVENLÄ°ÄžÄ° DE HÄ°ÇE SAYILIYOR'

Petrol-Ä°ÅŸ AliaÄŸa Åžube BaÅŸkanÄ± Ahmet Oktay fabrika önünde gerçekleÅŸtirdiÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda “Bugün itibariyle baÅŸlayacak olan planlÄ± bakÄ±m duruÅŸunda bizim önceliÄŸimiz iÅŸ güvenliÄŸi ve iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Bunun üzerine çalÄ±ÅŸma hayatÄ±mÄ±zÄ± planlarÄ±z. Ä°ÅŸverenle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplantÄ±larda bunu dile getirdik ancak iÅŸveren buna uygun davranmadÄ±. Davranmamakta da Ä±srar ediyor. PlanlÄ± bakÄ±m duruÅŸunda program bizim üzerimizden yapÄ±lmalÄ± iÅŸveren ise emekli iÅŸçileri geri çaÄŸÄ±rmak ve taÅŸeron çalÄ±ÅŸtÄ±rmak istiyor. Bu fabrikalarÄ±n bakÄ±mÄ±nÄ± bizler yapÄ±yoruz. PETKÄ°M’den emekli bir personelin burada çalÄ±ÅŸmasÄ± muazza yaratÄ±r. ‘Åžu anki personelimize güvenmiyoruz’ demektir. YetmediÄŸimiz yerde yan sanayi desteÄŸi alÄ±rsÄ±nÄ±z, tüm program bu ÅŸekilde gerçekleÅŸtirilemez. Rafineriye taÅŸeron çalÄ±ÅŸma sistemini dayatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. SÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir planlÄ± bakÄ±m sürecini yönetemezler”dedi.

Ä°ÅŸçiler ise TüpraÅŸ’ta olduÄŸu gibi iÅŸçilerin fazla mesai ücreti gibi haklarÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± doÄŸru bulmuyor. Ahmet Oktay mesai saatlerini 2-4-6 -7 canÄ± ne isterse belirlemek istediklerini, bunu zorla yapamayÄ±nca iÅŸ barÄ±ÅŸÄ±nÄ± bozacak adaletsizliklere baÅŸvurduÄŸunu, sendikalÄ±lara ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

RÜÅžVET Ä°LE HAKLARIMIZI YEDÄ°RMEYÄ°Z

Oktay “Daha önce de 1-4 saat fazla çalÄ±ÅŸmayÄ± kabul etmemiÅŸtik. Åžirket Ceo’su bir açÄ±klama yayÄ±nladÄ±. AçÄ±klamada ‘yükselen enflasyon rakamlarÄ±na karÅŸÄ± personelimizi ezdirmeme adÄ±na çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z var’dedi. Ocak ayÄ±nda yapÄ±lacak olan toplu sözleÅŸme zammÄ±nÄ± dört ay geriye çekme teklifinde bulunan iÅŸverenin ilk ÅŸartÄ± emekli iÅŸçilerin PETKÄ°M’de tekrar çalÄ±ÅŸmasÄ± ikinci ÅŸartÄ± ise esnek çalÄ±ÅŸma sistemini kabul ettirmek. Normal mesaimizin dÄ±ÅŸÄ±nda isterlerse 1-4 saat arasÄ±nda mesai yaptÄ±rmak istiyorlar. Bize rüÅŸvet teklif ettiler. Biz bu teklifi reddediyoruz. Bizlere sunduklarÄ± dört aylÄ±k ortalama 2bin liralÄ±k bir zam karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda esnek çalÄ±ÅŸma sistemini getirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.” Åžeklinde konuÅŸtu.

Toplu SözleÅŸmelerinin anayasalarÄ± olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Ahmet Oktay “Bu iÅŸyerinde yalnÄ±zca acil durumlarda ve uzman gelmesi durumunda fazla mesai yaparÄ±z. Bu durumlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda istenilen esnek çalÄ±ÅŸma sistemini kabul etmiyoruz.” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 11:48

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