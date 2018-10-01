MÃ¼lteci anneden Ã§ocuklarÄ±nÄ± almak isteyen Lindsay Lohan'a yumruk

ABDâ€™li oyuncu Lindsay Lohan, Ã§ocuklarÄ±nÄ± almak istediÄŸi ve â€˜insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ylaâ€™ suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± mÃ¼lteci anneden yumruk yedi.

ABD’li oyuncu Lindsay Lohan, Moskova’da sokakta gördüÄŸü mülteci bir ailenin çocuklarÄ±nÄ± alÄ±p götürmeyi teklif etti. Suriyeli anne, kendisini takip ederek sosyal medyadan canlÄ± yayÄ±n yapan Lohan'a yumruk attÄ±.

Türkiye ziyaretleriyle de gündeme gelen ABD’li oyuncu Lindsay Lohan, Moskova'da gördüÄŸü mülteci bir ailenin çocuklarÄ±nÄ± alÄ±p götürmeyi teklif etti.

OlayÄ±n görüntülerini sosyal medyadan canlÄ± paylaÅŸan 32 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, Ä±srarÄ±na raÄŸmen çocuklarÄ±nÄ± ona vermeyen, aileyi ‘insan kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla’ suçladÄ±. Bu sözlere sinirlenen anne ünlü oyuncunun suratÄ±na yumruk attÄ±.

Videoda Lohan’Ä±n, “Bana elini ver” diyerek çocuklardan birini götürmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, çocuÄŸun annesinin Lohan’a vurduÄŸu görülüyor. Daha sonra ise Lohan’Ä±n ‘ÅŸokta olduÄŸunu ve çok korktuÄŸunu’ söylediÄŸi duyuluyor. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 11:11

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