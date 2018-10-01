Dolar ekim ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±na 6,04 ile baÅŸladÄ±

Dolar/TL yeni haftaya 6,04 seviyesinden baÅŸladÄ±. Avro/TL ise yÃ¼zde 6,9910'dan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.

Dolar/TL yeni haftaya 6,04 seviyesinden baÅŸladÄ±. Dolar geçtiÄŸimiz hafta bir aylÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan ilk kez 6 TL seviyesinin altÄ±na düÅŸmüÅŸtü.

Dolar/TL, bugüne düÅŸüÅŸle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yüzde 0,42 deÄŸer kaybÄ±yla 6,02-6,03 seviyelerinde iÅŸlem görüyor. AynÄ± dakikalarda avro/TL yüzde 0,54 düÅŸüÅŸle 6,9910'dan, sterlin/TL de yüzde 0,42 azalÄ±ÅŸla 7,8635'ten alÄ±cÄ± buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,14 azalÄ±ÅŸla 1,1587, dolar endeksi ise yüzde 0,1 artÄ±ÅŸla 95,22 seviyesinde bulunuyor.

Geçen hafta Dolar 6 seviyesine yaklaÅŸÄ±rken yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n son iki günde alÄ±mlarÄ±nÄ±n biraz azaldÄ±ÄŸÄ± bunun da düÅŸüÅŸte etkili olduÄŸu düÅŸünülüyor. Bu hafta ise enflasyon verileri çok önemli olacak. Enflosyanda beklenen artÄ±ÅŸ ve Merkez BankasÄ±nÄ±n olasÄ± müdahalesi dövizdeki durumu da etkileyebilecek. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 10:40

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