AKP'li belediye baÅŸkanÄ±ndan 475 bin liralÄ±k kahve alÄ±ÅŸveriÅŸi

Ã‡orum'un AKP'li Belediye BaÅŸkanÄ± Zeki GÃ¼l, baÅŸarÄ±lÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair yapÄ±lan ankete katÄ±lanlara daÄŸÄ±tmak Ã¼zere 475 bin liralÄ±k kahve aldÄ±.

Çorum'un AKP’li Belediye BaÅŸkanÄ± Zeki Gül, 475 bin liralÄ±k kahve aldÄ±. Kahveler belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ± dair ankete katÄ±lanlara daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor.

Sözcü'den SaygÄ± Öztürk'ün haberine göre, AKP Genel Merkezi’nin isteÄŸi üzerine istifa eden Muzaffer Külcü yerine Çorum Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevi için seçilen Zeki Gül, 475 bin liralÄ±k kahve alÄ±ÅŸveriÅŸi yaptÄ±. Kahveler, özel ÅŸirkete yaptÄ±rÄ±lan ve belediye personelinin de destek olduÄŸu araÅŸtÄ±rmaya katÄ±lanlara hediye ediliyor. Anket doldurmadan kahve alÄ±nmasÄ±na izin verilmiyor.

Kahve kutularÄ±nÄ±n üzerinde Çorum'un ambleminin yanÄ± sÄ±ra Belediye BaÅŸkanÄ± Zeki Gül'ün adÄ± yazÄ±lÄ±. Kentin en iÅŸlek meydanlarÄ±na konulan anket masalarÄ±na gelenlere “Sosyal doku araÅŸtÄ±rmasÄ±” yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Ankete katÄ±lmalarÄ± halinde kendilerine bir kutu kahve armaÄŸan edileceÄŸi de söyleniyor. Böylece ankete katÄ±lÄ±mÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor.

Ankette belediye ile ilgili ÅŸu sorular yer alÄ±yor:

â– Çorum Belediyesi'nin vermiÅŸ olduÄŸu sosyal yardÄ±mlardan yararlanÄ±yor musunuz?

â– Mahalleniz için çözülmesi gereken en önemli sorun nedir?

â– Genel olarak deÄŸerlendirdiÄŸinizde Çorum Belediyesi'ni ne kadar baÅŸarÄ±lÄ± buluyorsunuz?

â– Genel olarak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda Çorum Belediye BaÅŸkanÄ± Zeki Gül'ü ne kadar baÅŸarÄ±lÄ± buluyorsunuz?

â– Mevcut belediye baÅŸkanÄ± Zeki Gül'ü tekrar belediye baÅŸkanÄ± olarak görmek ister misiniz?

â– En çok izlediÄŸiniz TV, haber kanalÄ±, okuduÄŸunuz gazete, hangi takÄ±mÄ± tutuyorsunuz? Hanenizde kaç araç var? (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 10:06

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