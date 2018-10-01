Ä°talya'da binlerce kiÅŸi Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± protesto etti

Milano'da bir araya gelen 25 binden fazla kiÅŸi, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, cinsiyetÃ§ilik ve hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± politikalarÄ±nÄ± protesto etti.

Esma ÇAKIR

Ä°talya'da son aylarda artan Ä±rkçÄ±lÄ±k, yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, cinsiyetçilik, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, antisemitizm ve hükümetin göç karÅŸÄ±tÄ± politikalarÄ± protesto edildi. Milano kentindeki ünlü Duomo MeydanÄ±'nda pazar günü yapÄ±lan eyleme 25 binden fazla aÅŸkÄ±n kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

“SÄ±fÄ±r tolerans" adÄ± verilen eylemin organizatörleri, haziran ayÄ±nda göreve baÅŸlayan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ hükümetin politikalarÄ±nÄ±n tetiklediÄŸi Ä±rkçÄ±lÄ±k ve nefret ortamÄ±nÄ±n protesto edilmekte olduÄŸunu belirtti. YapÄ±lan çaÄŸrÄ± üzerine binlerce kiÅŸinin kÄ±rmÄ±zÄ± renkte kÄ±yafetler giydiÄŸi eyleme göçmenler de katÄ±ldÄ±. Ä°talya'nÄ±n da yeni hükümetle birlikte göçmenlere kapÄ±larÄ± kapatma politikasÄ±na karÅŸÄ± “Duvarlara hayÄ±r" ve “SavaÅŸlarÄ± durdurun, göçmenleri deÄŸil" dövizleri taÅŸÄ±ndÄ±.

Ülkede son 6 ayda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtilen 60'Ä± aÅŸkÄ±n Ä±rkçÄ±lÄ±k ve yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± temelli olaylara karÅŸÄ± da "Sadece bir Ä±rk var; insan Ä±rkÄ±" dövizleri kullanÄ±ldÄ±. "HoÅŸgörüsüzlüÄŸün zamanÄ± deÄŸil" çaÄŸrÄ±sÄ± yapan organizatörler, "DuvarlarÄ±n deÄŸil, köprüler kurmanÄ±n zamanÄ±. Meydanlara indik, çünkü bu iklim ansÄ±zÄ±n ortaya çÄ±kmadÄ±: özellikle baÅŸta bizimki de dahil bazÄ± ülkeler olmak üzere yÄ±llardÄ±r Avrupa'da, Ä±rkçÄ±, cinsiyetçi, yabancÄ± düÅŸmanÄ± ve antisemitizm ortamÄ± hazÄ±rlanÄ±yor. Åžimdi, eÅŸi görülmemiÅŸ ve sÄ±nÄ±r tanÄ±mayan sözlü ve fiziksel saldÄ±rÄ±lara ÅŸahit oluyoruz" dedi.

BazÄ± nefret suçu kurbanlarÄ±nÄ±n da birer konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± eylemde, "Bu hükümet kazanacaÄŸÄ±nÄ± zannediyor ama tarih yazamayacaklar" ifadeleri de kullanÄ±ldÄ±.

Kariyerini Ä°talya ve Türkiye arasÄ±nda sürdüren oyuncu Serra YÄ±lmaz da sosyal medya hesabÄ±ndan bu eylemin duyurusunu paylaÅŸarak, katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. (Milano/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 07:49

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