DÃ¼n emekli oldu; bugÃ¼n yeniden gittiÄŸi iÅŸyerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti

Zonguldak Devrekâ€™te Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kum ve Ã§akÄ±l ocaÄŸÄ±ndan dÃ¼n emekli olan Rahmi Kocabacak, bugÃ¼n tekrar Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in gittiÄŸi iÅŸ yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Zonguldak Devrek’in ÇaydeÄŸirmeni Beldesinde bulunan bir kum ve çakÄ±l ocaÄŸÄ±nda iÅŸ cinayeti meydana geldi. Ä°ÅŸ makinesi operatörü Rahmi Kocabacak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kum ve çakÄ±l ocaÄŸÄ± ÅŸirketinden dün emekliye ayrÄ±ldÄ±. Kocabacak, bugün yeniden çalÄ±ÅŸmak için iÅŸ yerine gitti. Ä°ÅŸ makinesinden inen Kocabacak, bu sÄ±rada çöken moloz yÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÄ±n altÄ±nda kaldÄ±. ÇalÄ±ÅŸanlar tarafÄ±ndan kurtarÄ±lan Kocabacak için saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verildi. Kocabacak, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kocabacak’Ä±n cesedi otopsi için hastane morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n olayla ilgili soruÅŸturmasÄ± sürüyor. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 22:01

www.evrensel.net