FotoÄŸraf: AA
Ã‡aykur Rizespor FenerbahÃ§eâ€™yi 3 golle geÃ§ti
Ã‡aykur Rizespor, FenerbahÃ§eâ€™yi kendi evinde aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta 3-0â€™lÄ±k skorla maÄŸlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasÄ±nda Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasÄ±nda oynanan maç ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüÄŸüyle sona erdi. Maçtaki gollerin tümü ilk yarÄ±da geldi.
Maçta dikkat çeken bazÄ± posizyonlar ÅŸunlardÄ±:
- MaçÄ±n ilk tehlikeli ataÄŸÄ± 5. dakikada yaÅŸandÄ±. KazanÄ±lan faul atÄ±ÅŸÄ±nda ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± saÄŸ çaprazÄ±nda Boldrin'in ÅŸutunda, top yandan auta çÄ±ktÄ±.
- 16. dakikada ev sahibi ekipte Boldrin'in saÄŸ kanattan plase vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in kontrolünde üstten auta çÄ±ktÄ±.
- 21. dakikada kazanÄ±lan faul atÄ±ÅŸÄ±nda Benzia'nÄ±n saÄŸdan ceza sahasÄ± içerisine ortasÄ±nda Reyes'in kafa ÅŸutunda meÅŸin yuvarlak yandan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.
- 29. dakikada Fenerbahçe, Ayew ile gole yaklaÅŸtÄ±. Jailson'un saÄŸ kanattan ceza sahasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± ortada meÅŸin yuvarlaÄŸa Ayew ön direkte vurdu. Yan direÄŸe çarpan top oyun alanÄ±na geri döndü.
- 30. dakikada ev sahibi ekip aradÄ±ÄŸÄ± golü buldu. Sol taraftan Mehmet Uslu'nun ceza sahasÄ± içerisine ortasÄ±nda arka direkte iyi yükselen Vedat Muric'in kafa vuruÅŸunda, meÅŸin yuvarlak filelere gitti: 1-0
- 35. dakikada ev sahibi ekip farkÄ± ikiye çÄ±kardÄ±. Samudio'nun uzun pasÄ±nda defansÄ±n arkasÄ±na sarkan Umar'Ä±n ceza sahasÄ± ön çizgisinde bekletmeden vuruÅŸunda top kaleci Harun Tekin'in üzerinden filelere gitti: 2-0
- 41. dakikada Çaykur Rizespor, Fenerbahçe aÄŸlarÄ±nÄ± 3. kez havalandÄ±rdÄ±. KazanÄ±lan köÅŸe vuruÅŸunda saÄŸ taraftan Boldrin'in ortasÄ±na ceza sahasÄ±nda iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruÅŸunda top kaleci Harun Tekin'in solundan filelere gitti: 3-0 (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 21:02