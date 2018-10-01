Makedonya'da referandum sona erdi; katÄ±lÄ±m yÃ¼zde 36.8'de kaldÄ±

Makedonya'da NATO Ã¼yeliÄŸinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§an ve Yunanistan ile isim sorununu Ã§Ã¶zen anlaÅŸmanÄ±n kabulÃ¼ne iliÅŸkin referanduma katÄ±lÄ±m 36,8'de kaldÄ±.

Makedonya'da, NATO ve AB üyeliÄŸinin önünü açan ve Makedonya’nÄ±n adÄ±nÄ±n “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak deÄŸiÅŸtirilmesini öngören anlaÅŸmanÄ±n kabulüne iliÅŸkin yapÄ±lan istiÅŸare referandumunda oylarÄ±n yüzde 98'i sayÄ±ldÄ±. Resmi olmayan sonuçlara göre katÄ±lÄ±m yüzde 36,8 seviyesinde kaldÄ±.

Halka “Makedonya ve Yunanistan arasÄ±ndaki anlaÅŸmayÄ± kabul ederek Avrupa BirliÄŸi (AB) ve NATO üyeliÄŸine var mÄ±sÄ±nÄ±z?” sorusu yöneltilen referandumda Devlet Seçim Komisyonu (DÄ°K) tarafÄ±ndan açÄ±klanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, oylarÄ±n yüzde 98'i sayÄ±ldÄ±. Buna göre, sandÄ±ÄŸa gidenlerin yüzde 91,4'ü "evet", yüzde 5,6'sÄ± ise "hayÄ±r" oyu kullandÄ±.

BaÅŸarÄ±lÄ± olabilmesi için kayÄ±tlÄ± seçmen sayÄ±sÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±ndan bir fazlasÄ±nÄ±n oy kullanmasÄ± gereken referandumda, katÄ±lÄ±m oranÄ± yüzde 36,8'de kaldÄ±.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre DÄ°K BaÅŸkanÄ± Oliver Derkovski, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, en kÄ±sa zamanda resmi olmayan sonuçlarÄ± bütünüyle açÄ±klayacaklarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, resmi sonuçlarÄ±n ise gün içinde kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Derkovski, "Yasalara göre referandumun baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu ilan edebilmemiz için yüzde 50'nin bir fazlasÄ± katÄ±lÄ±m ve 'evet' oylarÄ±nÄ±n daha çok olmasÄ± gerekiyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, bu koÅŸullardan birinin yerine getirilemediÄŸi ve referandumda karar alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± çok açÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.

YUNANÄ°STAN’LA YAÅžANAN Ä°SÄ°M SORUNU NEDÄ°R?

Yunanistan, uzun yÄ±llardÄ±r kendi sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde “Makedonya” isimli bir bölge bulunduÄŸu gerekçesiyle ülkenin isminin deÄŸiÅŸtirilmesini talep ediyor.

Makedonya, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan ettiÄŸi 1991’den bu yana güney komÅŸusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO’ya üye olamÄ±yor.

Makedonya’nÄ±n uluslararasÄ± tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, ülkenin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Kurulu’nda oy birliÄŸiyle BM üyeliÄŸine kabul edildiÄŸi 1993 yÄ±lÄ±nÄ±n Nisan ayÄ±nda kesinlik kazanmÄ±ÅŸ ancak güney komÅŸusu Yunanistan’Ä±n itirazÄ±yla geçici referans olarak “Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)” adÄ±yla üyeliÄŸe kabul edilmiÅŸti.

Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Çipras ile Makedonya BaÅŸbakanÄ± Zaev 12 Haziran’da ülkelerinde düzenledikleri basÄ±n toplantÄ±larÄ±nda görüÅŸmeler neticesinde “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” adÄ± üzerinde anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸ, iki ülke hükümet temsilcilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla 17 Haziran’da imzalar atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Balkan sosyalist partilerinden ortak Makedonya aÃ§Ä±klamasÄ±

Yunanistan ile Makedonya'dan 'tarihi' isim anlaÅŸmasÄ±na imza

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 08:00

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