Makedonya'da referandum sona erdi

Makedonya ile Yunanistan arasÄ±ndaki isim sorununda varÄ±lan anlaÅŸmaya iliÅŸkin Makedonyaâ€™da yapÄ±lan referandum sona erdi.

Makedonya'da, Yunanistan ile aralarÄ±ndaki isim sorununu çözen anlaÅŸmanÄ±n kabulüne iliÅŸkin yapÄ±lan referandumda oy kullanma iÅŸlemi sona erdi.

Makedonya Devlet Seçim Komisyonundan (DÄ°K) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, yerel saatle 07.00'de baÅŸlayan oy kullanma iÅŸlemi 19.00 itibarÄ±yla sona erdi. Yerel saatle 18.30 itibarÄ±yla kayÄ±tlÄ± 1 milyon 806 bin 336 seçmenin yüzde 34,09'u oy kullandÄ±.

Referandumun geçerli sayÄ±labilmesi için kayÄ±tlÄ± seçmen sayÄ±sÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±ndan bir fazlasÄ±nÄ±n, yani en az 903 bin 169 seçmenin oy kullanmasÄ± gerekiyor.

Referanduma katÄ±lan nihai seçmen sayÄ±sÄ± henüz açÄ±klanmadÄ±.

Makedonya'nÄ±n adÄ±nÄ±n ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ olarak deÄŸiÅŸtirilmesini öngören anlaÅŸmanÄ±n kabulüne iliÅŸkin bu istiÅŸari referandumda halka “Makedonya ve Yunanistan arasÄ±ndaki anlaÅŸmayÄ± kabul ederek Avrupa BirliÄŸi (AB) ve NATO üyeliÄŸine var mÄ±sÄ±nÄ±z?” sorusu yöneltildi.

Referandumu, 11 bin 907 yerli ve 493 yabancÄ± gözlemci izledi. (Üsküp/AA)

Balkan sosyalist partilerinden ortak Makedonya aÃ§Ä±klamasÄ±

Yunanistan ile Makedonya'dan 'tarihi' isim anlaÅŸmasÄ±na imza

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 22:23

www.evrensel.net