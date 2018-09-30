Federal KÃ¼rdistan bÃ¶lgesinde sandÄ±klar kapandÄ±

Irak Federal KÃ¼rdistan BÃ¶lgesiâ€™nde partlamento seÃ§imleri iÃ§in oy verme iÅŸlemi sona erdi. BazÄ± bÃ¶lgelerde hile tartÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±.

Federal Kürdistan Parlamentosu beÅŸinci dönem seçimleri kapsamÄ±nda sabah saat 08.00’de baÅŸlayan oylama iÅŸlemi sona erdi. Merkezlerde oy sayÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±.

Seçmenler, Federel Kürdistan Bölgesi genelinde kurulan 5 bin 933 sandÄ±kta oylarÄ±nÄ± kullanÄ±rken seçimlere katÄ±lÄ±mÄ±n düÅŸük olduÄŸu gözlemlendi.

111 sandalyeli parlamento için seçimlerde toplam 29 parti ve koalisyon yarÄ±ÅŸtÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 5 milyon nüfuslu Federal Kürdistan Bölgesi’nde 3 milyonu aÅŸkÄ±n kayÄ±tlÄ± seçmen bulunuyor. Resmi sonuçlar 72 saat içinde açÄ±klanacak. Parlamentoda HÄ±ristiyan, Türkmen ve Ermeni kotasÄ± 11 sandalyeden oluÅŸurken kadÄ±n kotasÄ± da yüzde 30 olarak belirlenmiÅŸ bulunuyor.

BaÄŸÄ±msÄ±z Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Åživan Zirar, oy verme iÅŸlemi boyunca hiçbir sorun yaÅŸanmamasÄ±nÄ± istediklerini ancak bu süreçte önemli ihlallerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Zirar, ihlaller ile ilgili incelemelerin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klama yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

4 PARTÄ°DEN SEÇÄ°M Ä°HLALÄ° AÇIKLAMASI

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), DeÄŸiÅŸim Hareketi (Goran), Kürdistan Ä°slami Topluluk Partisi (Komel) ve Kürdistan Ä°slami Birlik Partisi (YekgÄ±rtu), Erbil’in Koye ilçesinde yaptÄ±klarÄ± ortak açÄ±klamada, seçimlerde büyük ‘sahtekarlÄ±k’ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve seçim sürecini reddettiklerini belirttiler. AçÄ±klamada, Kürdistan Yurtseverler BirliÄŸi’nin (KYB) seçim merkezlerine askeri güç yerleÅŸtirdiÄŸi ve seçmenlere baskÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

KYB’DE SEÇÄ°M ÇATLAÄžI

Seçimlerin sona ermesinden kÄ±sa bir süre sonra Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler BirliÄŸi Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, partinin internet sitesinden hile, ÅŸaibeler ve seçime katÄ±lÄ±mÄ±n az olmasÄ± nedeniyle sonuçlarÄ± tanÄ±mayacaklarÄ±nÄ± belirtti ancak açÄ±klama kÄ±sa bir süre sonra silindi. KYB Politbüro Üyesi ve Federal Kürdistan Bölgesi BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kubat Talabani ise parti olarak seçim sonuçlarÄ±nÄ± reddetmek veya kabul etmek için henüz erken olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Talabani, BaÄŸÄ±msÄ±z Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu'nun ÅŸeffaf, tarafsÄ±z bir karar almasÄ±nÄ±n kendileri için önemli olduÄŸunu kaydetti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 20:33

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