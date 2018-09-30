Adanaâ€™da zorla evlendirilmek istenen Ã§ocuk iÃ§in kadÄ±nlardan Ã§aÄŸrÄ±

Adanaâ€™da lise Ã¶ÄŸrencisi K.Aâ€™nÄ±n evlendirilmek istendiÄŸi bilgisi Ã¼zerine kadÄ±nlar sosyal medyada #DÃ¼ÄŸÃ¼nDeÄŸilÄ°stismar hashtagÄ± ile kampanya baÅŸlattÄ±.

Adana’nÄ±n YüreÄŸir ilçesinde ikamet eden lise öÄŸrencisi 15 yaÅŸÄ±ndaki K.A. adlÄ± çocuÄŸun ailesi tarafÄ±ndan zorla evlendirileceÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Bir yakÄ±nÄ±nÄ±n verdiÄŸi bilgiye göre çocuk, babasÄ±nÄ±n akrabasÄ± Ä°.G. ile evlendirilecek. YakÄ±nÄ± “Dün, ben ve arkadaÅŸlarÄ±m polisi ve 183'ü defalarca aradÄ±k, ‘Ä°lgileneceÄŸiz’ deyip kapattÄ±lar telefonu. Gelen olmadÄ±. Üstelik polis, bizlere ‘ÇocuÄŸun ve ailenin rÄ±zasÄ± varsa sizin baÅŸÄ±nÄ±z yanar ya da çocuÄŸun gelip ÅŸikayet etmesi lazÄ±m’ gibi laflarla tehdit etti ve geçiÅŸtirdiler” diye anlattÄ±.

Adana'daki kadÄ±n kurumlarÄ± ise çocuk için sosyal medyada #DüÄŸünDeÄŸilÄ°stismar hashtagÄ± ile kampanya baÅŸlattÄ±. KadÄ±nlar çocuÄŸun bugün evlendirileceÄŸini duyurarak, polise ihbarda bulunulmasÄ±nÄ± istedi. (EKMEK VE GÜL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 18:27

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