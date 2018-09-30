Erciyes'e kar yaÄŸdÄ±

FotoÄŸraf: AA

Erciyes'e kar yaÄŸdÄ±

    • 30 EylÃ¼l 2018 18:13

    Ä°Ã§ Anadolu'nun en yÃ¼ksek daÄŸÄ± Erciyes'e kar yaÄŸdÄ±.

    Türkiye'nin önemli kÄ±ÅŸ sporlarÄ± ve kayak merkezlerinden Erciyes DaÄŸÄ±'na kar yaÄŸdÄ±.

    Ä°ç Anadolu'nun en yüksek daÄŸÄ± Erciyes'te öÄŸleden sonra etkisini gösteren yaÄŸmur, kara dönüÅŸtü.

    DaÄŸÄ±n 3500 rakÄ±m ile zirve arasÄ±nda kalan Åžeytan Deresi ve Hörgüçkaya bölgesine mevsimin ikinci karÄ±nÄ±n yaÄŸmasÄ±yla zirvenin küçük bir bölümü beyaz örtüyle kaplandÄ±.

    Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla ÅŸehir merkezindeki hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± da yaklaÅŸÄ±k 16 dereceye düÅŸtü. (Kayseri/AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 18:16
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