Gazeteciler iÃ§in dijital bir kaynak: Newslabturkey

Dijital habercilik akademisi olma amacÄ±yla yola Ã§Ä±kan â€˜newslabturkey.orgâ€™ yarÄ±n okurlarÄ±yla buluÅŸuyor.

Türkiye’nin dijital habercilik akademisi olma iddiasÄ±yla yola çÄ±kan ‘newslabturkey.org’ yarÄ±n okurlarÄ±yla buluÅŸuyor. Norveç Arktik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sarphan UzunoÄŸlu’nun genel yayÄ±n yönetmenliÄŸi, Toplumsal Bilgi ve Ä°letiÅŸim DerneÄŸi’nden Mehmet Åžafak SarÄ±’nÄ±n ise yazÄ± iÅŸleri müdürlüÄŸü görevlerini üstlendikleri ‘newslabturkey.org’ Türkiye’deki haber odalarÄ±ndaki dijital üretimler yeteneklerini geliÅŸtirmeyi öncelikli amacÄ± olarak tanÄ±mlÄ±yor.

Toplumsal Bilgi ve Ä°letiÅŸim DerneÄŸi ve Mint360’Ä±n, The Guardian Foundation ve Ä°sveç BaÅŸkonsolosluÄŸu desteÄŸiyle gerçekleÅŸtirdiÄŸi projenin ilk aÅŸamasÄ±nda 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n sonuna dek 100’ü aÅŸkÄ±n özgün haber ve söyleÅŸi, uluslararasÄ± gazetecilik mecralarÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ 40’Ä± aÅŸkÄ±n çeviri ve gazetecilik ile yeni medya gündemine odaklanan 2 ayrÄ± podcast programÄ± 12’ÅŸer bölümlük setler hâlinde yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ olacak.

PODCAST YAYINLARI

Podcast programlarÄ±ndan biri, yeni medya teknolojileri alanÄ±ndaki geliÅŸmelere ve platform kapitalizmine odaklanan Ä°nterkritik, bir diÄŸeri ise Türkiye’deki güncel gazetecilik meselelerini sektörden ve akademiden konuklarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan NewsLabTurkey Podcast olacak. Proje ayrÄ±ca 2018 yÄ±lÄ± sonuna dek iki adet dijital haber raporu yayÄ±nlamayÄ± planlÄ±yor. Akademisyenler ve araÅŸtÄ±rmacÄ±lar tarafÄ±ndan hazÄ±rlanacak raporlarÄ±n amacÄ± Türkiye’deki dijital medyanÄ±n durumunu dünyaya ve Türkiye’ye haber odalarÄ± pratikleri ve haber odalarÄ±ndaki finansal krize odaklanarak aktarmak olacak.

HAFTALIK E-BÜLTEN

Proje kapsamÄ±nda ayrÄ±ca haftalÄ±k olarak Ahmet Alphan SabancÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanacak olan bir e-bülten yayÄ±na girecek. E-bültende dünyadaki gazetecilik teknolojileri ve gazetecilik araÅŸtÄ±rmalarÄ± alanÄ±ndaki en önemli geliÅŸmeler her hafta özetlenerek pazar sabahlarÄ± okurlarÄ±n e-postalarÄ±na iletilecek. Dünyada Poynter.org, Digiday.com gibi medya alanÄ±nda otorite olan kaynaklarÄ±n da en önemli ürünlerinden biri olarak görülen e-bültenle ilgili konuÅŸan Sarphan UzunoÄŸlu, e-bülten fikrinin Niemanlab.org’da yer alan “ne okuyoruz” kÄ±smÄ±ndan ilham alarak oluÅŸturulduÄŸunu belirtiyor. Türkiyeli gazetecilerin kendilerini geliÅŸtirmelerinin önündeki en büyük engellerden birinin de yabancÄ± dil bariyeri olduÄŸunu belirten UzunoÄŸlu, sitede yayÄ±nlayacaklarÄ± çevirilerin yanÄ± sÄ±ra, e-bülten yoluyla aktarÄ±lacak özetler ve pratik bilgilerle de Türkiyeli gazetecilerin dünyadaki gazetecilik gündeminden geri kalmamalarÄ±nÄ± hedeflediklerini ifade ediyor.

‘DÄ°JÄ°TAL BAÅžVURU KAYNAÄžI’

2018 yÄ±lÄ±ndaki hedeflerinin, gazetecilik endüstrisinde bir dijital farkÄ±ndalÄ±k yaratmak ve kendini gazeteci olarak tanÄ±mlayan yahut gazeteci olmak isteyen herkesin dijital baÅŸvuru kaynaÄŸÄ± olmak olduÄŸunu belirten UzunoÄŸlu, 2019 yÄ±lÄ±nda ise News- LabTurkey’in Internet üzerinden akademisyen ve uzmanlarÄ±n video temelli olarak ders verdiÄŸi bir platforma dönüÅŸmesini amaçladÄ±klarÄ±nÄ± belirtiyor. NewsLabTurkey yayÄ±n kurulunda, The Guardian için haber üretmiÅŸ gazeteci Kareem Shaheen’in yanÄ± sÄ±ra Orhan Åžener, Arda Çetin, Duygu UzunoÄŸlu, Kenan Dursun, Can Ertuna, Sergül TaÅŸdemir, Nihan Bora, Åževket UyanÄ±k ve Ramazan SubaÅŸÄ± gibi akademi, sivil toplum, dijital güvenlik, gazetecilik ve yayÄ±ncÄ±lÄ±k alanÄ±ndan isimler bulunuyor. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 17:53

www.evrensel.net