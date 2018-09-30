Yeni adli yÄ±lla birlikte gazeteci davalarÄ± da gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±. Bu hafta 13 gazetecinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 5 ayrÄ± dava gÃ¶rÃ¼lecek.

Ekimin ilk haftasÄ±nda gazetecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davalar görülecek. Bu hafta, Ahmet ve Mehmet Altan ile gazeteci NazlÄ± IlÄ±cak istinaf mahkemesinde hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak. AyrÄ±ca geçen hafta CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n Almanya ziyareti sÄ±rasÄ±nda tartÄ±ÅŸmanÄ±n odaÄŸÄ± olan ve ErdoÄŸan tarafÄ±ndan “ajan” olmakla itham edilen Can Dündar’Ä±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n da duruÅŸmasÄ± görülecek. AralarÄ±nda Medya ve Hukuk ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± DerneÄŸi müvekillerinden Ä°dris SayÄ±lÄŸan’Ä±n da bulunduÄŸu, birçok gazeteci ve basÄ±n çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n duruÅŸmalarÄ± da bu hafta görülecek. HaftanÄ±n ifade özgürlüÄŸü ve gazetecilik davalarÄ± ÅŸöyle:

KAZIM KIZIL HAKÄ°M KARÅžISINA ÇIKACAK

YarÄ±n Belgeselci ve video aktivisti KazÄ±m KÄ±zÄ±l’Ä±n 23 sanÄ±kla birlikte yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 6. duruÅŸmasÄ± saat 10:00’da Ä°zmir 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 16 Nisan referandumunun ardÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen protestolarda gözaltÄ±na alÄ±nan ve ‘cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret’ ve ‘toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri kanununa muhalefet’ ile suçlanan sanÄ±klar, ilk duruÅŸmada tahliye edilmeden önce 3 ay boyunca tutuklu kalmÄ±ÅŸtÄ±.

ALTANLAR VE ILICAK MÜEBBET HAPÄ°S CEZASI ALMIÅžTI

SalÄ± günü Ahmet Altan, NazlÄ± IlÄ±cak, Fevzi YazÄ±cÄ± ve Yakup ÅžimÅŸek’in tutuklu olarak, Åžükrü TuÄŸrul ÖzÅŸengül ve Mehmet Altan’Ä±n ise tutuksuz olarak yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n istinaf duruÅŸmasÄ± saat 10:00’da Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde görülecek. Gazeteciler, ‘anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs’ suçundan müebbet hapis cezasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

CAN DÜNDAR DAVASI

AyrÄ±ca, Can Dündar’Ä±n ‘gizli kalmasÄ± gereken bilgileri casusluk amacÄ±yla temin etme’ suçundan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± da SalÄ± günü saat 11:00’da Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Dündar, Cumhuriyet gazetesinde yayÄ±nlanan, MÄ°T’e ait olduÄŸu iddia edilen tÄ±rlarÄ±n Suriye’deki muhalif gruplara silah sevkiyatÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± konu alan haber sebebiyle suçlanÄ±yor. Almanya’da yaÅŸayan Dündar geçtiÄŸimiz hafta CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’a soru sormak istediÄŸini bildirmiÅŸti. ArdÄ±ndan yaÅŸananlar sonrasÄ±nda Dündar soru sormaktan vazgeçerken ErdoÄŸan kendisi hakkÄ±nda “ajan” suçlamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.

DÄ°HA ÇALIÅžANLARI YARGILANIYOR

3 Ekim ÇarÅŸamba günü ise KHK ile kapatÄ±lan Dicle Haber AjansÄ± (DÄ°HA) muhabirleri ve yöneticileri Ömer Çelik, ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan, Hamza Gündüz, Selman Çiçek, Vahap TaÅŸ, Ä°nan KÄ±zÄ±lkaya ve Kemal SancÄ±lÄ±’nÄ±n ‘terörle mücadelede çalÄ±ÅŸanlarÄ± hedef göstermek’ ve ‘terör propagandasÄ± yapmak’ suçlarÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± DiyarbakÄ±r 9. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ä°DRÄ°S SAYILÄžAN 5 AY SONRA MAHKEMEYE ÇIKACAK

5 Ekim Cuma günü, MLSA Hukuk Birimi tarafÄ±ndan temsil edilen DÄ°HA muhabiri Ä°dris SayÄ±lÄŸan’Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± haberler gerekçe gösterilerek ‘terör örgütü üyeliÄŸi’ ile yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± saat 09:00’da MuÅŸ 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 17:49

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