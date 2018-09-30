YÄ±lda dÃ¶rt gÃ¼n telefonla konuÅŸtuk

Ankara Analitik AraÅŸtÄ±rma Merkezi tarafÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re mobil abonelerin ayda ortalama 442 dakika telefonla konuÅŸtuÄŸu tespit edildi.

Cep telefonu kullanÄ±mÄ±yla ilgili Türkiye ile Avrupa ülkeleri karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±larak yapÄ±lan araÅŸtÄ±rma, ilginç sonuçlar ortaya koydu. Ankara Analitik AraÅŸtÄ±rma Merkezi tarafÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda, 33 ülkede 53 bin 150 katÄ±lÄ±mcÄ±ya uygulanan anket ile Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK) baÅŸta olmak üzere çeÅŸitli kurumlarÄ±n 2017-2018 yÄ±llarÄ±na iliÅŸkin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± raporlar deÄŸerlendirilerek rapor hazÄ±rlandÄ±.

Bu kapsamda, geçen yÄ±l sonu itibarÄ±yla nüfusu 80 milyon 810 bin 525 olan Türkiye’de, mobil telefon abone sayÄ±sÄ±nÄ±n 77 milyon 800 bin 170, genel nüfustaki 0-9 yaÅŸ arasÄ± grup çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda mobil cihazlara eriÅŸim oranÄ±nÄ±n yüzde 109,5 olduÄŸu belirlendi.

AVRUPA ORTALAMASININ YAKLAÅžIK Ä°KÄ° KATI

Bireylerin, cep telefonu kullanÄ±m sürelerinin hesaplandÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada, 2017 yÄ±lÄ± son çeyreÄŸi verilerine göre, mobil abonelerin ayda ortalama 442 dakika telefonla konuÅŸtuÄŸu tespit edildi. Bu da yÄ±lda ortalama 3.7 günün telefon görüÅŸmesi ile geçtiÄŸi anlamÄ±na geliyor. Bu süre, Avrupa ülkeleri ortalamasÄ±nda ayda 231 dakika.

Mobil telefonlara günlük bakma sÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve telefonu gece kontrol etme oranlarÄ± baÄŸlamÄ±nda da gün içinde telefona bakma sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Türkiye’de Avrupa ortalamasÄ±nÄ±n üstünde olduÄŸu belirlendi.

Buna göre, Türkiye’de mobil kullanÄ±cÄ±larÄ±n yüzde 78’i gün içinde çalmasa bile telefonunu kontrol etme ihtiyacÄ± hissediyor. Bu oran, Norveç’te yüzde 64, Ä°spanya’da yüzde 52, Hollanda’da yüzde 47, Ä°talya’da yüzde 42, Almanya’da yüzde 38 seviyesinde.

Geceleri, “acaba arayan oldu mu?”, “mesaj geldi mi?” düÅŸüncesiyle telefonunu kontrol edenlerin oranÄ± ise Türkiye’de yüzde 85. Avrupa ülkeleri ortalamasÄ±nda bu oran yüzde 48’e düÅŸüyor.

Türkiye’de, cep telefonu kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yüzde 28’i uyanÄ±r uyanmaz baÅŸka hiçbir ÅŸey yapmadan, yüzde 61’i de uyandÄ±ktan sonraki ilk 5 dakika içinde telefonlarÄ±nÄ± kontrol ediyor. KullanÄ±cÄ±larÄ±n yüzde 23’ü gece yatmadan hemen önce, yüzde 52’si ise yatmadan önceki 5 dakika içinde telefonuna bakma gereÄŸi duyuyor. AraÅŸtÄ±rmada ayrÄ±ca, telefon abonesi bireylerin en çok baÅŸvurduÄŸu ve görüÅŸtüÄŸü kÄ±sa numaralÄ± hatlarÄ±n da detaylarÄ± belirlendi. Buna göre, aboneler en çok 182 Muayene Hastane Randevu Sistemi’ni arÄ±yor. Bunu 112 Acil Servis, 186 Elektrik ArÄ±za, 155 Polis Ä°mdat ve 153 Alo ZabÄ±ta numaralarÄ± izliyor.

KONUÅžMA SÜRESÄ° GELÄ°R SEVÄ°YESÄ°YLE TERS ORANTILI

AraÅŸtÄ±rma merkezinin koordinatörlüÄŸünü yapan Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu Halkla Ä°liÅŸkiler ve TanÄ±tÄ±m Ana Bilim DalÄ± Dr. ÖÄŸretim Üyesi Bülent Öztürk, AA muhabirine, araÅŸtÄ±rma sonuçlarÄ±nÄ±n, merkezin 4 aylÄ±k analiz çalÄ±ÅŸmasÄ± neticesinde elde edildiÄŸini söyledi.

ÇalÄ±ÅŸmanÄ±n, iletiÅŸim ve sosyo-ekonomik denge arasÄ±ndaki baÄŸÄ± anlamak amacÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Öztürk, kiÅŸilerin geliri yükseldikçe telefon kullanma süresinin düÅŸtüÄŸünün, gelir düÅŸtükçe konuÅŸma süresinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilimsel araÅŸtÄ±rmayla ortaya konulduÄŸunu ifade etti. Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasÄ±nda mukayese yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Öztürk, 2017 yÄ±lÄ±na iliÅŸkin gayrisafi yurt içi hasÄ±la miktarlarÄ± ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, Avrupa’da kiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen gelirin en yüksek olduÄŸu ülkelerin Norveç, Hollanda, Ä°sveç, Almanya, Danimarka olarak sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu ülkelerdeki bireylerin günlük telefonla konuÅŸma sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Türkiye’deki bireylerden çok daha düÅŸük seviyelerde olduÄŸunu kaydetti. (AA)

Ä°nfografik: AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 17:39

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