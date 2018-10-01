'Oğlum okul araç gereçlerini görünce çok mutlu oldu'

Özkan SALMAN

Gebze

Sevgili emek dostları,

Ben Anayasal haklarını kullanıp sendikaya üye olduğum için Flormar yönetimi tarafından işten çıkarıldım. Dört buçuk aydır 132 arkadaşım ile birlikte Flormar fabrikasının önünde direnmekteyiz. Atılan bütün işçiler sendikalı bir şekilde işe alınana kadar bu direnişimiz sürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Emek Partisi’nden bize desteğe direniş alanına gelen arkadaşlar, okula gidecek öğrenciler için bir dayanışma kampanyası düzenleyeceğiz dediler ve düzenlediler.

Öğrenciye bir sene rahat yetecek kadar araç gereçler, çanta, ayakkabı, defter, kalem, boyalar vb malzemeler hazırlayıp, bizlere teslim ettiler.

Akşam çocuğuma sana bir sürprizim var dedim. Yanıma gelen oğlum bu okul araç gereçlerini görünce çok mutlu oldu ve boynuma sarıldı.

Bu mutluluğu bize yaşatan başta Emek Partisi ve katkısı olan bütün insanlara teşekkür ederim.