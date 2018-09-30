ABDâ€™li Bakan: Rusyaâ€™yÄ± denizden kapatabiliriz

ABD Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ryan Zinke, Rusyaâ€™ya dÃ¶nÃ¼k deniz ablukasÄ± organize edebileceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Ryan Zinke, Rusya’nÄ±n enerji kaynaklarÄ±nÄ± OrtadoÄŸu ülkelerine ulaÅŸtÄ±rmasÄ±na engel olmak için deniz ablukasÄ±nÄ± organize edebileceklerini belirtti.

Washington Examiner’in haberine göre Zinke, Pittsburgh’taki bir konuÅŸma sÄ±rasÄ±nda, “DonanmamÄ±z sayesinde, deniz yollarÄ±nÄ±n açÄ±k kalmasÄ±nÄ± garanti edebiliriz ve gerekirse, Rus enerji kaynaklarÄ±nÄ±n piyasaya ulaÅŸmamasÄ± için onlarÄ± kapatabiliriz” dedi.

Sputnik’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Rus ekonomisinin tek gelir kaynaÄŸÄ±nÄ±n enerji kaynaklarÄ± olduÄŸunu söyleyen ABD Ä°çiÅŸleri BakanÄ±, “Moskova, OrtadoÄŸu’da böyle aktif bir politika izliyor, çünkü Avrupa’ya olduÄŸu gibi oraya da petrol ve doÄŸalgazÄ±nÄ± satmak istiyor” ifadesini kullandÄ±.

Ä°ran’Ä±n bulunduÄŸu durumun da Rusya’dan farklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Zinke, bu sorunlarÄ± çözmek için iki seçeneÄŸin olduÄŸunu belirterek sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “Tercih edemeyeceÄŸim askeri seçenek var. Ekonomik seçenek de var. Onlara baskÄ± yapÄ±p, enerji piyasasÄ±ndaki yerlerini alabiliriz. Bunu yapacak güçteyiz, çünkü ABD dünyanÄ±n en büyük petrol ve doÄŸalgaz üreticisi.” (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 17:02

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