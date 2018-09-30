'Mardinâ€™de rekor seviyedeki iÅŸsizliÄŸin sebebi OHAL ve kayyÄ±mlar'

Genel-Ä°ÅŸ Mardin Åžube EÅŸ BaÅŸkanÄ± Berivan DÃ¶ken, kentteki iÅŸsizliÄŸin OHAL ve kayyÄ±mlarla arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

TÜÄ°K’in Mardin için açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± yüzde 26’lÄ±k iÅŸsizlik rakamlarÄ±na kimse inanmÄ±yor. Kentteki iÅŸ dünyasÄ±, iÅŸsizliÄŸin yüzde 45’in üstünde olduÄŸunu düÅŸünüyor. Genel-Ä°ÅŸ Mardin Åžube EÅŸ BaÅŸkanÄ± Berivan Döken, iÅŸsizliÄŸin OHAL ve kayyÄ±mlarla birlikte artÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Türkiye Ä°statistik Kurumu’nun (TÜÄ°K) Haziran ayÄ± verilerine göre, Mardin kenti iÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n en yüksek olduÄŸu 4 kent arasÄ±nda bulunuyor. TÜÄ°K’in, TRC3 Bölgesi içinde gösterdiÄŸi Mardin’de, iÅŸsizlik oranÄ± ise yüzde 26’nÄ±n üzerinde gösteriliyor. Ancak Dicle KalkÄ±nma AjansÄ± (DÄ°KA), GüneydoÄŸum DerneÄŸi ile Mardin Ticaret ve Sanayi OdasÄ±’nÄ±n 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n Mart ayÄ±nda kentte düzenlediÄŸi “Ä°stihdam ve YatÄ±rÄ±m OlanaklarÄ±” adlÄ± panelin sonuç bildirgesine göre bu oran yüzde 45’in üzerinde.

15 Temmuz 2015’te yaÅŸanan darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda ilan edilen OlaÄŸanüstü Hal (OHAL) ile belediyelere atanan kayyÄ±mlar ve kamuda yaÅŸanan ihraçlarla bu oranÄ±n daha da yükseldiÄŸi ifade ediliyor.

OHAL VE KAYYUMLAR Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°ÄžÄ° ARTIRDI

Kentteki iÅŸsizliÄŸi, çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ± ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±n durumunu deÄŸerlendiren Genel-Ä°ÅŸ Mardin Åžube EÅŸ BaÅŸkanÄ± Berivan Döken, kentteki durumun vahim bir hal aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Resmi rakamlarÄ±n aksine iÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n çok daha yüksek olduÄŸunu vurgulayan Döken, belediyelere atanan kayyÄ±m ve OHAL uygulamalarÄ±yla birlikte yaÅŸanan ihraçlarÄ±n iÅŸsizlik oranÄ±n daha da büyümesine neden olduÄŸunu dile getirdi.

‘Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N KAZANIMLARI GASP EDÄ°LÄ°YOR’

KayyÄ±m atamalarÄ± öncesinde DÄ°SK’in bin 600 üyesinin olduÄŸunu, ancak 600 üyelerinin iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Döken, üyeleri olan iÅŸçilerin de HAK-Ä°Åž’e üye olmaya zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. “Åžu ana kadar 200 iÅŸçimiz bu baskÄ±lara dayanamayarak, sendika deÄŸiÅŸtirmek zorunda kaldÄ±” bilgisini paylaÅŸan Döken, ihraçlara iliÅŸkin açtÄ±klarÄ± davanÄ±n da halen sürdüÄŸünü ve davalarÄ±n bilinçli bir ÅŸekilde uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Bugüne kadar sadece bir kiÅŸi hakkÄ±nda mahkemenin “iÅŸe iade” kararÄ± verdiÄŸini kaydeden Döken, ÅŸöyle devam etti: “Ancak halkÄ±n iradesi gibi iÅŸçinin kazanÄ±mÄ± da gasp ediliyor. Ä°ÅŸe iade kararÄ±na raÄŸmen belediye üyemizin iÅŸe iadesini gerçekleÅŸtirmiyor. Beraberinde iÅŸten atmalar da devam ediyor. DiÄŸer kurumlarda da benzer durumlar yaÅŸanÄ±yor.”

‘KAYYIMLAR TÄ°S’Ä° UYGULAMIYOR’

Mardin gibi kentlerde iÅŸçilerin asgari ücret aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Döken, “Özellikle belediyelerde, kayyÄ±m öncesi yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz Toplu Ä°ÅŸ SözleÅŸmeleri (TÄ°S) ile iÅŸçilerin en düÅŸük maaÅŸÄ±nÄ±n 2 bin lira üzerinde belirlenmiÅŸti. Ancak kayyÄ±mlar DÄ°SK’in yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu toplu iÅŸ sözleÅŸmelerini uygulamÄ±yor. Bu nedenle iÅŸçilerin maaÅŸlarÄ± da düÅŸmüÅŸ oldu ve ücret farklarÄ±nÄ± alamaz duruma geldiler” diye konuÅŸtu. (Mardin/MA)

Ä°ÅŸsizlik ve yoksulluk â€˜Ã¶lÃ¼m tÃ¼nelleriâ€™ne mahkum ediyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 16:49

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