01 Ekim 2018 04:36
Son Düzenlenme Tarihi: 30 Eylül 2018 20:12

'Bir yandan fazla mesailerle bir yandan hastalıkla boğuşuyoruz'

DHL Alemdağ Starbucks lojistik deposunda işçiler eksi 25 dereceye varan alanlarda çalışıyor.

'Bir yandan fazla mesailerle bir yandan hastalıkla boğuşuyoruz'

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Osman DÜZGİDEN
    İstanbul

    İstanbul Çekmeköy’de bulunan DHL Alemdağ Starbucks lojistik deposunda çalışan işçiler çalışma koşullarından şikayet ediyor. Bir taraftan eksi 25 dereceye varan alanlarda çalıştıklarından sık sık hastalandıklarını belirten işçiler, diğer taraftan 1 Mayıs günler bile yoğun bir şekilde çalıştırıldıklarını anlatıyor. İşçiler üyesi oldukları TÜMTİS’in İstanbul Şube yönetimine ise sorunlara karşı kayıtsız kaldıklarını belirterek sitem ediyor.

    Starbucks’ın lojistik deposu olan DHL Alemdağ’da 250 işçi çalışıyor. Çalıştıkları alandaki ısının eksi 25 dereceye kadar düştüğünü belirten bir işçi, “Herhangi bir marketin şarküteri bölümüne gidip bir ürün alan bir müşteri bile biraz kalınca titremeye başlıyor. Biz saatlerce mal yükleyip, boşaltıyoruz. Bazen kendimizi sadece canlı dondurulmuş et olarak görüyoruz. Özellikle el ve ayaklarımızda uyuşukluklar oluyor. Zamanla parmaklarımız ve vücudumuzun belli yerleri hissizleşiyor. Üstelik 7/24 böyle” diyor. Bu sebeple sürekli hastalandıklarını ifade eden işçi, “Rapor yok, istirahat yok. İşyeri onay vermeden işçi hastaneye bile gidemiyor. Soğuk hava deposunda çalışmak bizi donuklaştırdı, duygusuz bir hale getirdi. Çoğumuzun psikolojisi bozuldu. Ayrıca ağır yükler kaldırıyoruz. Bu yüzden bel fıtığı olmayanımız yok. Omur kaymaları oluyor” diye konuştu. Bu sebeple özel sağlık sigortası istediklerini belirten işçi, taleplerinin karşılanmadını dile getirdi.

    İşçiler, bu koşullara dayanamayıp kıdem ihbar tazminatını, hatta ücretini almadan işten ayrılan işçilerin olduğunu söyledi.

    ‘1 MAYIS’LARDA ÇALIŞMAK İSTEMİYORUZ’

    Yoğun çalıştıklarını beliten işçiler zorunlu mesailerden ve resmi tatil günlerinde de çalıştırılmaktan da şikayet ediyor. 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan’da işe gitmemek ve ücretli izinli sayılmak istediklerini belirten bir işçi şunları söyledi: “Bu talebimiz kabul edilmedi. 1 Mayıs günü topluca mitingine katılmak istedik. Bu talebimiz kabul edilmedi. 19 Mayıs günü buna tepki olarak işe gitmedik. 19 Mayıs akşamı geceden itibaren tehdit edilmeye başlandık. Yemekhanedekiler, güvenliktekiler, araç şoförleri bile toplanarak o gece çalıştırıldı. Bizi işten atacaklarına dair sürekli sözlü tacizler başladı. Bu kabul edilemez bir durumdu. Birçok işçi arkadaşımızın rızası alınmadan yeri değiştirildi.”

    1800 lira ücret aldıklarını ifade eden başka bir işçi de “Ancak fazla mesai ve iki kez verilen primle 2 bin liranın üzerine çıkıyor. Bir de yakacak parası. Mesai de zorunlu mesai oluyor. Mesela rızamız olmadan haftalık 45 saatten fazla çalıştıramazlar. Ancak birkaç saat çalıştırma olursa bu bize söylenir ve bunun ücreti ayrıca bordrolarımıza yansır. Her işçinin dayanma gücü var. Yaptığımız fazla mesailerin haddi hesabı yok” diye konuştu.

    Bu uygulamalara karşı çıkan işçilerden bazılarının işten atıldığını belirten işçi, “15-16 işçi arkadaşımız da işten çıkarılmak isteniyor. Bunun zemini hazırlanıyor. Buna rağmen arkadaşlarımız noter tasdikli işten atıldıklarına dair belge çıkardılar. Bu belgelerle hukuki mücadelede başlatacaklar. Starbucks bizim sırtımızdan trilyonlarca lira kazansın, yeni yatırımlar yapsın, biz açlıkla yoksullukla terbiye edilelim istiyorlar. Buna sessiz kalmayacağız” dedi.

    İşçiler yaşadıkları sorunları TÜMTİS İstanbul Şubesine ilettiklerini ancak şube yönetiminin kayıtsız kaldığını belirtti. Şube yönetimine sitem eden işçiler, “TÜMTİS’in DHL bünyesinde 1000’i aşkın üyesi var. Sendikamız bu haksız uygulamalara karşı bir gün hatta birkaç saat iş bırakma kararı alsa bu zorbalıklar engellenebilir” diye konuştu.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    ‘Yaşam hakkını korumak devletin asli görevidir’
    SONRAKİ HABER

    Sakarya’da iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşen işçi öldü
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Tüm emekçiler ve halkların yeni yılı kutlu olsun!

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    ‘Vizyonlu başkan’ın 2018 bakiyesi

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Keyfilik...

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    RTÜK nereye koşuyor?

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    Ankara’da yeni bir dönem mi?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Netflix, Suudi Arabistan'ın isteği üzerine bir programı kaldırdı
    Netflix, Suudi Arabistan'ın isteği üzerine bir programı kaldırdı

    Netflix, Suudi Arabistan'dan gelen talep üzerine 'Patriot Act with Hasan Minhaj' isimli programının bir bölümünü kaldırdığını açıkladı.

    2018’de 440 kadın katledildi, 317 kadına cinsel şiddet uygulandı
    2018’de 440 kadın katledildi, 317 kadına cinsel şiddet uygulandı

    Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2018’de kadına dönük yaşanan şiddet olaylarını raporlaştırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Sudan'da 23 parti Beşir'e ‘geçiş konseyi’ çağrısı yaptı
    Sudan'da 23 parti Beşir'e ‘geçiş konseyi’ çağrısı yaptı

    Sudan’da muhalefet partileri hükümete uzlaşılan bir başbakanın idaresinde yeni bir hükümet kurulması çağrısında bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Hakkari-Şırnak kara yolunun 8 ayrı noktasına çığ düştü
    Hakkari-Şırnak kara yolunun 8 ayrı noktasına çığ düştü

    Hakkari-Şırnak yolu çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede ayrıca bölgede 453 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

    Demirtaş’ın avukatları AYM’ye başvurdu
    Demirtaş’ın avukatları AYM’ye başvurdu

    Selahattin Demirtaş’a verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezasının onanması üzerine avukatlar AYM'ye başvurdu. 

    Almanya'da aşırı sağcı saldırgan aracını mültecilerin üzerine sürdü
    Almanya'da aşırı sağcı saldırgan aracını mültecilerin üzerine sürdü

    Almanya'da aşırı sağcı olduğu belirtilen bir sürücü 2 farklı noktada aracını mültecilerin üzerine sürdü, 4 kişi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Sanatçı Gülriz Sururi hayatını kaybetti
    Sanatçı Gülriz Sururi hayatını kaybetti

    Gülriz Sururi tedavi gördüğü hastanede 31 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Sururi'nin kızı: Sessiz bir defin istediği için vasiyetini yerine getirdik.

    GÜNCELLENDİ
    Güneş Sistemi'ndeki en uzak keşif girişimi başarılı oldu
    Güneş Sistemi'ndeki en uzak keşif girişimi başarılı oldu

    NASA'nın uzay aracı New Horizons, Ultima Thule'ye ulaştı. Böylece Güneş Sistemi'ndeki en uzak keşif girişimi başarıyla sonuçlandı.

    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları
    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları

    Yeni yıl kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Dünya genelinde yüz binlerce kişi, yağışlı ve soğuk havaya aldırmadan meydanları doldurdu.

    Diğer hikayeler...
    Klasik müzik adını nereden alıyor?
    Klasik müzik adını nereden alıyor?
    Pansiyon Huzur ve İrfan Yalçın
    Pansiyon Huzur ve İrfan Yalçın
    Suyu bul, sudan sana zarar gelmez!
    Suyu bul, sudan sana zarar gelmez!
    GÜNCELLENDİ
    2018’de hayatını kaybeden 50 önemli isim
    2018’de hayatını kaybeden 50 önemli isim
    Adana'da Demirtaş pankartı indirildi, soruşturma açıldı
    Adana'da Demirtaş pankartı indirildi, soruşturma açıldı

    Adana'da HDP binasının dış cephesine asılı Demirtaş'ın posterinin olduğu pankart indirildi ve soruşturma başlatıldı

    Tutuklu eski vekil Abdullah Zeydan da açlık grevine başladı
    Tutuklu eski vekil Abdullah Zeydan da açlık grevine başladı

    HDP eski milletvekili Abdullah Zeydan, Leyla Güven'e destek vermek için açlık grevine girdiğini duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin Ankara adaylarını açıkladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin Ankara adaylarını açıkladı

    AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin Ankara adaylarını açıkladı. AKP 3 ilçede MHP’nin adayını destekleyecek.

    ABD ve İsrail UNESCO'dan resmen ayrıldı
    ABD ve İsrail UNESCO'dan resmen ayrıldı

    Washington ve Tel Aviv'in 2017'de yaptığı ayrılma başvurusu sonuçlandı. İki ülkenin 2019 yılı itibarıyla UNESCO ile üyelik bağı kalmadı.

    Pasaport, ehliyet ve kimliğe zam geldi
    Pasaport, ehliyet ve kimliğe zam geldi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek yıl için değerli kağıt bedellerini belirledi.

    Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 71 TL'den 103 TL'ye çıktı
    Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 71 TL'den 103 TL'ye çıktı

    Osmangazi Köprüsü’nün otomobil geçiş ücreti 71,75 TL'den 103,05 TL'ye çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Büyükada'da yangın: 9 at yaşamını yitirdi
    Büyükada'da yangın: 9 at yaşamını yitirdi

    Büyükada'da ahırların bulunduğu alanda çıkan yangında 9 at yaşamını yitirdi, 3 at da yaralandı.

    Mahmud Abbas: Yüzyılın Anlaşmasını kabul etmeyeceğiz
    Mahmud Abbas: Yüzyılın Anlaşmasını kabul etmeyeceğiz

    Filistin Devlet Başkanı Abbas, 'Tüm Filistinliler tarafından reddedilen Yüzyılın Anlaşması projesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz' dedi.

    Sarı Yelekliler’den mesaj: 2019 halkların yılı olacak
    Sarı Yelekliler’den mesaj: 2019 halkların yılı olacak

    Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı eylemlere başlayan ‘Sarı Yelekliler’ hareketi yeni yılı sosyal medya mesajıyla kutladı.

    Cumartesi Anneleri, ‘yasaklı’ Galatasaray Meydanı'na karanfil bıraktı
    Cumartesi Anneleri, ‘yasaklı’ Galatasaray Meydanı'na karanfil bıraktı

    Cumartesi Anneleri, eylemlerinin 700'üncü haftasından bu yana polis ablukasında olan Galatasaray Meydanı'na karanfil bıraktı.

    Esnaf krediyle ayakta duruyor: 2018’de 16 milyar lira kredi kullanıldı
    Esnaf krediyle ayakta duruyor: 2018’de 16 milyar lira kredi kullanıldı

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafın 2017'de kullandığı 13 milyar lira tutarındaki kredi miktarının 2018'de 16 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

    Trump'ın Suriye'den çekilme süresini 4 ay uzattığı iddia edildi
    Trump'ın Suriye'den çekilme süresini 4 ay uzattığı iddia edildi

    Trump’ın 30 gün içinde Suriye'den çekilme talimatını askıya aldığı ve süreyi dört ay uzattığı ileri sürüldü.

    Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

    Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

    Türk Lirası, dolar karşısında 6 yıl boyunca aralıksız eridi
    Türk Lirası, dolar karşısında 6 yıl boyunca aralıksız eridi

    Dolar ve avro 2018’de tarihi rekor kırdı. Bir yılda dolar TL karşısında yüzde 39.5, avro TL karşısında yüzde 33.1 değer kazandı.

    Suriyeli mültecilere saldırıda 1 kişi tutuklandı, 44 kişi serbest
    Suriyeli mültecilere saldırıda 1 kişi tutuklandı, 44 kişi serbest

    Antep’te Suriyeli mültecilere yönelik saldırıda 11 kişi yaralandı. Polis olaylara karışan 45 kişiyi gözaltına aldı, 1 kişi tutuklandı.

    ‘Urfa’da günde en az 2 çocuk istismar şikayetiyle ÇİM’e getiriliyor’
    ‘Urfa’da günde en az 2 çocuk istismar şikayetiyle ÇİM’e getiriliyor’

    Urfa’da her gün en az 2 çocuk istismar şikayetiyle Çocuk İzleme Merkezi'ne başvuruyor.