CHPâ€™den mÃ¼cadele kararÄ±

CHP Grup BaÅŸkan Vekili Engin Ã–zkoÃ§, CHPâ€™nin TBMM 27â€™nci DÃ¶nem 1â€™inci Ã‡alÄ±ÅŸma DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ± gazetecilere aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Türkiye’nin her konuda bir kÄ±rmÄ±zÄ± alarm söz konusunu belirten CHP Grup BaÅŸkan Vekili Engin Özkoç, “1 Ekim’den itibaren tüm Türkiye’nin her karÄ±ÅŸ topraÄŸÄ±nda biz CHP’liler, vatan ve milletini seven milletimizle birlikte hepimiz Türkiye’nin geleceÄŸi için mücadeleye devam edeceÄŸiz” dedi.

CHP’nin Bolu Abant’taki TBMM 27’nci Dönem 1’inci ÇalÄ±ÅŸma DeÄŸerlendirme ToplantÄ± sonrasÄ±nda CHP Grup BaÅŸkan Vekili Engin Özkoç, basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n ‘Türkiye güçlü bir devletse, onurumuz için benim Sarayda oturmam gerekir’ sözlerini hatÄ±rlatan Özkoç ÅŸunlarÄ± söyledi: “Tüm geliÅŸen bu olaylara raÄŸmen, ‘benim iktidarda olmam insanlarÄ± çÄ±ldÄ±rtÄ±yor’ diyor. O zaman iÅŸsiz kalsanÄ±z da bir geleceÄŸiniz de olmasa da beni desteklemeye devam edin’ diyor. ‘Ben Türkiye’nin gurur duyacaÄŸÄ± tek kiÅŸiyim’ diyor. Meclis, halkÄ±n Meclisi deÄŸilmiÅŸ, önemli deÄŸil. Ä°çte ve dÄ±ÅŸta itibarlÄ± bir Türkiye yokmuÅŸ, önemli deÄŸil.‘Benim önemli olan’ diyor. CHP, TBMM’nin milletin Meclisi olmasÄ±nÄ±, SarayÄ±n deÄŸil, bir kiÅŸinin deÄŸil, milletin temsilcisi olmasÄ± için elinden gelen gayreti gösterecektir. Bunun için Abant’’ta nasÄ±l bir yol izleyeceÄŸimiz konusunda bir kamp yaptÄ±k. 75’e yakÄ±n arkadaÅŸÄ±mÄ±z birebir söz alarak, Türkiye’nin ve içinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z illerdeki zor durumu tek tek anlattÄ±lar, ifade ettiler. Bir kÄ±rmÄ±zÄ± alarm söz konusu Türkiye için her konuda. CHP Parti Meclisi, MYK’si, milletvekilleri, il ve ilçe örgütleri, vatanÄ±nÄ± ve milletini seven bütün milletimizle birlikte Meclis halkÄ±n Meclisi olana kadar, Türkiye’nin onuru milletin onuru olana kadar içte ve dÄ±ÅŸta güçlü, onurlu, itibarlÄ± bir Türkiye olana kadar mücadele etmeye devam edeceÄŸiz. Asla yÄ±lmayacaÄŸÄ±z. 1 Ekim’den itibaren tüm Türkiye’nin her karÄ±ÅŸ topraÄŸÄ±nda biz CHP’liler, vatan ve milletini seven milletimizle birlikte hepimiz Türkiye’nin geleceÄŸi için mücadeleye devam edeceÄŸiz.”

‘SANDIKTA Ä°TTÄ°FAK DÄ°YORUZ’

Gazetecilerin, milletvekilleriyle önceki gün yapÄ±lan toplantÄ±da Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun ittifak konusunda bir formül üzerinde durduÄŸu ve bu konuda bir ittifakÄ±n söz konusu olup olmadÄ±ÄŸÄ± yönünde sorusunu cevaplayan Özkoç ÅŸunlarÄ± söyledi: “Yasal bir ittifak söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ± için burada milletin ittifakÄ±, parti tabanlarÄ±nÄ±n ittifakÄ± gerekiyor. Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener de açÄ±klamada bulundu. Milletimizin ne yapacaÄŸÄ±nÄ± gayet iyi biliyor. Güçlü olan hangi siyasi partiyse muhalefetteki o siyasi partinin o bölgede güçlü bir ÅŸekilde desteklenmesi için milletimiz elinden geleni yapacaktÄ±r. Bu mesele artÄ±k bir CHP, Ä°YÄ° Parti, HDP meselesi, diÄŸer siyasi parti meseleleri olmaktan çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. ArtÄ±k vatanÄ±mÄ±zÄ±n birlik ve bütünlüÄŸü elden gidiyor. ÇocuklarÄ±mÄ±z ÅŸehit düÅŸüyor. Birisi sefahat içerisinde, milletimiz sefalet içerisinde yaÅŸÄ±yor. O zaman biz sandÄ±kta ittifak diyoruz. Bunun için hangi tür görüÅŸme gerekiyorsa üst düzeyde, ilçe bazÄ±nda, il bazÄ±nda herkesle görüÅŸerek milletin ittifakÄ±nÄ± sandÄ±kta gerçekleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z” (Bolu/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 16:33

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