Pervin Buldanâ€™dan hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ±: Aftan Ã¶nce adaleti tartÄ±ÅŸalÄ±m

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, af dÃ¼zenlemesinden Ã¶nce hukuk ve adaletin tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, partisinin Mersin 2. OlaÄŸanüstü Ä°l Kongresi’ne katÄ±larak gündeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin, tarihinin en derin krizleri ve kaoslarÄ± ile boÄŸuÅŸan bir ülke haline geldiÄŸini belirten Pervin Buldan, “Kendi toplumu ile barÄ±ÅŸÄ± örgütleyemeyen bir iktidarÄ±n, Suriye’de Avrupa ülkeleri ile barÄ±ÅŸÄ± tesis etmesi mümkün deÄŸildir” dedi.

Ekonomik kriz, toplumsal ve siyasal kriz AKP hükümetinin ülkeyi yönetemediÄŸinin göstergesi olduÄŸunu söyleyen Buldan, “Bu ülkede bir kriz var, bu krizi yok sayanlar bu ülkeye Saray’dan bakÄ±yorlar. ‘Kriz mriz yok’ diyenler bu ülkeye Saray’Ä±n penceresinden bakanlardÄ±r. Katar’dan milyon dolarlÄ±k uçak alÄ±rsanÄ±z elbette bu ülkede krizi göremezsiniz. Bu kriz sizi deÄŸil iÅŸçiyi, köylüyü, kadÄ±nÄ± vurdu” diye konuÅŸtu.

‘HÄ°ÇBÄ°R KOLTUK BÄ°R Ä°NSANIN YAÅžAMINDAN DEÄžERLÄ° DEÄžÄ°L’

Buldan, PKK Lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride deÄŸinerek, “2011-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki çözüm ve müzakere sürecinde Öcalan’la görüÅŸmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± süreçte bu ülkede huzur ve umudun olduÄŸu bir sürece tanÄ±klÄ±k ettik”dedi. Bu süreçten korkulduÄŸunu belirten Buldan, “Çözüm sürecinde bu ülkeye cenazelerin gelmemesi, ne bir askerin, ne polisin, ne gerillanÄ±n ve sivil insanÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmediÄŸi sürece tanÄ±klÄ±k ettik. Bu ülkeyi yönetenler barÄ±ÅŸÄ± deÄŸil çatÄ±ÅŸmalÄ± ortamÄ± tercih ettiler. Ä°nsanlarÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bir ülkede koltuk sevdasÄ±nÄ±n bir anlamÄ± yok. Hiçbir koltuk bir insanÄ±n yaÅŸamÄ±ndan deÄŸerli deÄŸildir. Biz her ÅŸeye raÄŸmen bu ülkenin barÄ±ÅŸa ve demokrasiye olan ihtiyacÄ±ndan kaynaklÄ± her türlü faÅŸizan ortamda bile barÄ±ÅŸÄ± ve özgürlüÄŸü dillendirmeye devam edeceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

‘MECLÄ°S BÄ°R EKSÄ°KLÄ°KLE AÇILIYOR’

Meclisin açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Buldan, “Parlamento bir eksikle açÄ±lacak. Leyla Güven hala Cezaevi’nde. Enis BerberoÄŸlu kararÄ± elbette olumlu ve geç kalÄ±nmÄ±ÅŸ bir karar. Ancak bu çifte standardÄ± kabul etmiyoruz. AçÄ±lacak olan parlamentonun eksik bir parlamento olmasÄ±nÄ± istemiyoruz. Leyla Güven’in bir an önce özgürlüÄŸüne kavuÅŸmasÄ± gerektiÄŸini ifade ediyoruz” dedi. Meclisin açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirten Buldan, MHP’nin Meclise taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± af tasarÄ±sÄ±nÄ± da hatÄ±rlatarak ÅŸunlarÄ± söyledi: “Af yasasÄ± Türkiye toplumunun gündemindedir. Ancak AKP hükümetine ÅŸunu söylüyoruz; gelin aftan önce adaleti ve hukuku tartÄ±ÅŸalÄ±m. Bir ülkede adalet yoksa, demokrasi yoksa, çÄ±karacaÄŸÄ±nÄ±z hiçbir kanun toplumsal barÄ±ÅŸa hizmet saÄŸlamayacaktÄ±r. Cezaevinde rehin tutulan milletvekili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±, belediye eÅŸ baÅŸkanlarÄ±nÄ±, siyasi tutsaklarÄ± hangi kapsamda deÄŸerlendireceksiniz? Sadece siyaset yapan, halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda olan siyasetçileri rehin tutuyorsunuz. Ancak halkÄ±mÄ±za söz veriyoruz, mücadelemizle cezaevindeki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± biz çÄ±karacaÄŸÄ±z, DemirtaÅŸ’Ä± da YüksekdaÄŸ’Ä± da Leyla Güven’i de tüm arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± da mücadelemizle çÄ±karacaÄŸÄ±z.” Buldan, HDP’nin barÄ±ÅŸ ve demokrasiyi savunmaya devam edeceÄŸini belirtti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 16:29

www.evrensel.net