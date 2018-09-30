CÃ¶mert ailesinin evine saldÄ±rÄ± oldu

Gezi direniÅŸi sÄ±rasÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Abdullah CÃ¶mertâ€™in ailesinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve bir grup saldÄ±rdÄ±. Aile saldÄ±rÄ±nÄ±n planlÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

Hatay’da Gezi direniÅŸi sÄ±rasÄ±nda polisin attÄ±ÄŸÄ± gaz kapsülüyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Abdullah Cömert’in ailesinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Gazi Mahallesi’ndeki evlerine bir grup önceki gece saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirdi. SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda Cömert’in ailesinin evinde ve araçlarÄ±nda maddi hasar meydana geldi. Abdullah Cömert’in aÄŸabeyi Adnan Cömert, saldÄ±rÄ±yÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan “Evimize saldÄ±rdÄ±lar. CanÄ±mÄ±zÄ± zor kurtardÄ±k” ÅŸeklinde duyurdu. SaldÄ±rÄ±nÄ±n planlÄ± olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran aÄŸabey Cömert, olaydan bir saat sonra polislerin geldiÄŸini ve saldÄ±rganlarÄ±n kendilerine ait aracÄ±n cam ve kapÄ±larÄ±nÄ± kÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken kendilerini yaraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. SaldÄ±rÄ± esnasÄ±nda evde hasta annesi ve engelli kardeÅŸiyle olduÄŸunu ve çok korktuklarÄ±nÄ± belirten aÄŸabey Cömert, saldÄ±rganlarÄ±n kendi mahallelerinde oturduÄŸunu kaydederek, “Çok kalabalÄ±klardÄ±. Daha önce de bize saldÄ±rdÄ±lar. Bu ÅŸahÄ±slar kendilerini maÄŸdur olduklarÄ±nÄ± iddia ederek bizden de ÅŸikayetçi olmuÅŸlardÄ±. SaldÄ±rÄ± planlÄ± biri saldÄ±rÄ± idi. Biz bu saldÄ±rganlardan ÅŸikayetçiyiz” diye konuÅŸtu. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 16:13

www.evrensel.net