Ege Denizi'nde mÃ¼lteci botu alabora oldu, en az 5 mÃ¼lteci Ã¶ldÃ¼

Edirne'nin Enez ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda mÃ¼lteci botu alabora oldu. Aramalarda 5 kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±, 2 kiÅŸi ise kayÄ±p.

Edirne'nin Enez ilçesinde, Türkiyeli insan kaçaklarÄ±nÄ±n organizasyonuyla Yunanistan'a gitmeye çalÄ±ÅŸan mültecileri taÅŸÄ±yan bot alabora oldu. YapÄ±lan aramalarda 5 kiÅŸinin cansÄ±z bedeni bulundu, 2 kiÅŸi ise kayÄ±p.

Demirören Haber AjansÄ±'nÄ±n haberine göre, Yunanistan’a gitmek isteyen Suriye uyruklu 10 mülteci, Türkiyeli 2 insan kaçakçÄ±sÄ±yla anlaÅŸÄ±p Edirne’nin Enez ilçesi Sultaniçe beldesine geldi. Cuma gecesi geç saatlerde lastik bota bindilen mülteciler, Ege Denizi’ne açÄ±ldÄ±. KÄ±yÄ±dan 50- 60 metre açÄ±lan bot, kötü hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle alabora oldu. 2 insan kaçakçÄ±sÄ± ile 3 mülteci yüzerek kÄ±yÄ±ya çÄ±kmayÄ± baÅŸarÄ±rken, 7 kiÅŸi kayboldu.

KÄ±yÄ±ya çÄ±kan insan kaçakçÄ±larÄ± olayÄ± yetkilelere bildirmeden Ä°stanbul’a kaçtÄ±. Ancak Ä°stanbul’a götürülen mülteciler, geri dönerek jandarma ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±’na durumu bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve jandarma ekipleri bugün deniz ve sahil ÅŸeridinde arama çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

Aramada, 5 mültecinin sahile vuran cansÄ±z bedenleri bulundu. Denizde kaybolan 2 mülteciyi arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± ise devam ediyor. Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, hava muhalefeti nedeniyle arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± zaman zaman ara vererek sürdürüyor.

Jandarma ekipleri de 2 insan kaçakçasÄ±nÄ± kiÅŸiyi arÄ±yor. (Edirne/DHA)

Yunanistan polisi mÃ¼ltecilere iÅŸkence ediyor

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