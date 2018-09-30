Ã–ÄŸrencilere kitap fuarÄ± engeli: 'Fuarda farklÄ± maksatlar gÃ¶zetiliyor'

Manisa Milli EÄŸitim Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, â€˜FarklÄ± maksatlar gÃ¶zetiliyorâ€™ diyerek kitap fuarÄ±na Ã¶ÄŸrenci taÅŸÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Eylem DEMÄ°RHAN

Manisa

Ä°lki geçen yÄ±l düzenlenen Manisa Kitap FuarÄ± bu sene de okurlarla buluÅŸtu. Geçen seneye göre daha fazla yayÄ±nevinin katÄ±lÄ±mÄ±yla devam eden fuara iliÅŸkin Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü’nden skandal bir açÄ±klama geldi. “Fuarda farklÄ± maksatlar gözetiliyor” iddiasÄ±nda bulunan Manisa Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü, fuara ilçe müdürlüklerimiz ve okul müdürlüklerince öÄŸrenci taÅŸÄ±ma organizasyonu yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

‘BU YANLIÅžTAN BÄ°R AN ÖNCE DÖNÜLMELÄ°’

Konu hakkÄ±nda konuÅŸan EÄŸitim Sen Manisa Åžube BaÅŸkanÄ± Metin Demirel “Bu açÄ±klamayÄ± okuduÄŸumda çok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Bir Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünün öÄŸrencileri kitap okumaya teÅŸvik etmesi gerekirken Manisa’da yÄ±lda bir defa açÄ±lan kitap fuarÄ±na öÄŸrencilerin okullardan toplu bir ÅŸekilde götürülmesini yasaklayan bir açÄ±klama yapmasÄ± gerçekten çok ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±. Bu insanlarÄ±n amacÄ± toplumu aydÄ±nlatmak, özellikle de öÄŸrencilerin kitaplara eriÅŸimini daha kolaylaÅŸtÄ±rmak olmalÄ±dÄ±r” dedi. Demirel, “Bu yanlÄ±ÅŸtan bir an evvel dönülmeli ve fuar bitmeden öÄŸrencilerin kitaplarla buluÅŸmasÄ±nÄ±n önü açÄ±lmalÄ±. Manisa Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü de buna vesile olmalÄ±dÄ±r. 100’e yakÄ±n yayÄ±nevinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir fuarda ‘farklÄ± maksatlar gözetiyorlar’ açÄ±klamasÄ± doÄŸru deÄŸildir” diyerek görevlileri öÄŸrencileriyle birlikte fuara çaÄŸÄ±rdÄ±.

‘Ä°ÇÄ° BOÅž VE KARÅžILIÄžI OLMAYAN BÄ°R AÇIKLAMA’

Kor YayÄ±nevi’nden Bilgesu Yurdakul “Bu uygulama aslÄ±nda hayatÄ±n her alanÄ±nda farklÄ± ÅŸekillerde de karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. ÖrneÄŸin geçtiÄŸimiz dönem evrimin müfredattan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± bunun bir örneÄŸidir” dedi. ÖÄŸrencilerin kültürel, bilimsel alanda kendilerini geliÅŸtirmelerinin engellendiÄŸini söyleyen Yurdakul, “Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü ‘farklÄ± maksatlar gözetiliyor ve tek taraflÄ± boyut öne sürülüyor’ tarzÄ±nda, içi boÅŸ ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmayan bir açÄ±klama yapÄ±yor. Bu açÄ±klama burada bulunan bütün yayÄ±nevlerinin ve yazarlarÄ±n emeÄŸine saygÄ±sÄ±zlÄ±ktÄ±r. YayÄ±ncÄ±lÄ±k hayatÄ±na ‘KaranlÄ±ktan AydÄ±nlÄ±ÄŸa’ ÅŸiarÄ±yla devam eden Kor YayÄ±nevi olarak bütün öÄŸrenci ve velileri Manisa Kitap FuarÄ±na çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” ifadelerini kullandÄ±.

Tunga YayÄ±nlarÄ± Fatma Ä°ldige Altun yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “FarklÄ± niyetler gözetiliyor deniyor, nasÄ±l bir niyetimiz olabilir; çocuklarÄ± mÄ± kandÄ±racaÄŸÄ±z, bu söylemi açmalÄ±lar” dedi. “ArtÄ±k öyle bir aÅŸamaya geldik ki bu açÄ±klama bizi ÅŸaÅŸÄ±rtmadÄ±. Bu uygulamayÄ± çok yanlÄ±ÅŸ buluyorum” diyen Altun, “Burada verilmiÅŸ bir emek var. Biz Ä°stanbul’dan kalktÄ±k geldik yayÄ±nevi olarak. Çünkü kitap kutsaldÄ±r. Bu emeÄŸe saygÄ±sÄ±zlÄ±ktÄ±r. BaÅŸka illerde böyle bir uygulamayla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±k” ifadelerini kullandÄ±.

‘Ä°DARECÄ°LER FUARA KATILIMA VESÄ°LE OLMALI’

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde okuyan ve fuara gezmeye gelen bir öÄŸrenci ise “Manisa’da zaten katÄ±lacak çok fazla etkinlik olmuyor. Çok fazla nitelikli sahaf da yok. Fuardaki indirimlerden yararlanmak, nitelikli yayÄ±nevleriyle buluÅŸmak her öÄŸrencinin hakkÄ±dÄ±r. Ä°steyen öÄŸrenciler tek baÅŸÄ±na da gelebilir fakat ilköÄŸretim, ortaöÄŸretim idarecileri buna engel deÄŸil, vesile olmalÄ±dÄ±r” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 15:59

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