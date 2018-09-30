Yaylalardan gÃ¶Ã§ baÅŸladÄ±

KÄ±ÅŸÄ±n yaklaÅŸmasÄ±yla Trabzonâ€™un Tonya ilÃ§esinde yaylalardan kÃ¶ylere gÃ¶Ã§ baÅŸladÄ±.

DoÄŸal güzellikleriyle görenlerin hayran kaldÄ±ÄŸÄ± Trabzon’un Tonya ilçesinde yaylalardan köylere göç baÅŸladÄ±. Kimi yaylacÄ±lar, hayvanlarÄ±nÄ± ve eÅŸyalarÄ±nÄ± kamyonete yükleyerek kimileri de hayvan sürüsüyle 6- 7 saatlik yolu yüksüz yürüyerek köylerine dönüyor. Köylüler, gelecek sezona kadar evlerinde yaÅŸÄ±yor. Labazon YaylasÄ±’ndan dönen Emine Köse, yaz mevsimi boyunca yaylalarda ineklerini otlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kÄ±ÅŸ mevsimi için hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Bu yaylalarÄ± çok seviyoruz. Bizim eskilerimiz buradan geldi, geçti. Ä°neklerimizi süsledik. Allah nasip ederse köye doÄŸru göç ediyoruz” dedi. DoÄŸu Karadeniz Bölgesi'nde yaylacÄ±lÄ±k, asÄ±rlardÄ±r yaÅŸatÄ±lÄ±yor. HayvanlarÄ±yla yaylalara mayÄ±s ayÄ± ortalarÄ±nda göç edenler, yÄ±lÄ±n 4- 5 ayÄ±nÄ± buralarda geçiriyor. Köylüler hem kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarÄ±nÄ±n tüketeceÄŸi otlarÄ± biçiyor. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 15:45

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