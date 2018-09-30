Malkaraâ€™da Hint gÃ¶let balÄ±kÃ§Ä±l kuÅŸu bulundu

TekirdaÄŸ Malkaraâ€™da nesli tÃ¼kenme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan koruma altÄ±ndaki Hint gÃ¶let balÄ±kÃ§Ä±l kuÅŸu bulundu.

TekirdaÄŸ’Ä±n Malkara ilçesinde Türkiye’de ender görülen, nesli tükenme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan koruma altÄ±ndaki bir Hint gölet balÄ±kçÄ±l kuÅŸu bulundu.

Malkara Mustafa Uysal Ortaokulu Müdürü Özgür Çetin, okula geldiÄŸi sÄ±rada kapÄ±nÄ±n önünde uçmaya çalÄ±ÅŸan bir kuÅŸu görünce yakaladÄ±. Özgür Çetin’in bir kutuya koyarak götürdüÄŸü Orman Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸü’nde yapÄ±lan incelemede, kuÅŸun, nesli tükenme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan Hint gölet balÄ±kçÄ±l kuÅŸu olduÄŸu belirlendi.

KuÅŸun, veteriner kontrolünün ardÄ±ndan TekirdaÄŸ DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar MüdürlüÄŸü’ne teslim edileceÄŸi belirtildi.

Bu tür kuÅŸu ilk kez gördüÄŸünü belirten Özgür Çetin, “Sabah erken okula geldiÄŸimde kapÄ± önünde uçamayan bir kuÅŸ gördüm. Yakalamaya çalÄ±ÅŸÄ±rken saldÄ±rdÄ±.

Daha sonra onu elimle zarar vermeden yakalayÄ±p bir kutuya koyup Malkara Orman Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸü yetkililerine teslim ettim. Yetkililerin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada, kuÅŸun Türkiye de nadir görülen, dünyada da nesli tükenme tehlikesinde olan Hindistan bölgesinden geldiÄŸi Hint gölet balÄ±kçÄ±l kuÅŸu olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±” dedi. (TekirdaÄŸ/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 15:35

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