YarkadaÅŸ: Medyada baskÄ± kasÄ±rgasÄ± yaÅŸanÄ±yor

BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, medyada yaÅŸanan hak ihlallerine iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporun 2018 EylÃ¼l ayÄ± verilerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Medyada yaÅŸanan hak ihlallerine iliÅŸkin düzenlediÄŸi raporun Eylül ayÄ± verilerini açÄ±klayan CHP'nin eski milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, “Medyada tam anlamÄ±yla bir baskÄ± ve yargÄ± kasÄ±rgasÄ± yaÅŸanÄ±yor” ifadesini kullandÄ±.

Raporunu 94 gündür cezaevinde tutulan CHP PM Üyesi, KarÅŸÄ± Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Eren Erdem’e ithaf ettiÄŸini belirten YarkadaÅŸ, “Erdem’e yönelik kovuÅŸturmada yaÅŸanan süreç ‘Gazeteciler ne yazmÄ±ÅŸ da tutuklanmÄ±ÅŸ?’ diyerek aklÄ±mÄ±zla alay eden iktidar temsilcilerinin yüzünü kÄ±zartmak için yeterlidir” dedi.

Gazeteciler açÄ±sÄ±ndan 2018 Eylül ayÄ±nÄ±n da baskÄ±, dava, gözaltÄ± ve gözdaÄŸÄ±yla geçtiÄŸini belirten YarkadaÅŸ, “BaskÄ± fÄ±rtÄ±nasÄ± bu ay tam bir kasÄ±rgaya dönüÅŸtü. ‘Zorba’lÄ±ÄŸÄ± iliklerimize kadar hissettik” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Gazetecilerin toplumsal olaylarÄ± halka yansÄ±tmakta giderek zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YarkadaÅŸ, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

“Gazeteciler, 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ± iÅŸçilerinin insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±, Cumartesi Anneleri’nin feryadÄ±nÄ±, pantolon alamadÄ±ÄŸÄ± için intihar eden babanÄ±n dramÄ±nÄ± ve 100 yÄ±llÄ±k aÄŸacÄ±n rant için kesildiÄŸini duyurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için gözaltÄ±na alÄ±nÄ±yor, baskÄ± görüyor ve engelleniyor. Ä°ktidara bu da yetmiyor olacak ki; RTÜK eliyle interneti de zaptu rapt altÄ±na alan yeni bir sansür mekanizmasÄ± devreye sokuluyor. Medyadaki tüm hava delikleri kapatÄ±lÄ±yor. Halk, bilgiye ve gerçeÄŸe temiz hava gibi hasret kalÄ±yor.”

Eylül ayÄ±nÄ±n AKP’nin medya ve özgürlükler karnesi açÄ±sÄ±ndan utançla dolu olduÄŸunu belirten YarkadaÅŸ, elindeki verileri ise ÅŸöyle özetledi:

“Eylül ayÄ±nda 84 gazeteci ve basÄ±n emekçisi hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. 4 gazeteci gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 1 yabancÄ± gazeteci tutuklandÄ±. 3 gazeteci hakkÄ±nda ise soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. 1 gazeteci darp edildi. 2 gazete sansüre uÄŸradÄ±. 8 gazeteci 24 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±; 5 gazeteci ise 29 bin 210 lira para cezasÄ± aldÄ±. Birçok kitap yine cezaevlerine alÄ±nmadÄ±.”

Gazete ve gazetecilerin uÄŸradÄ±ÄŸÄ± baskÄ±larÄ±n bunlarla sÄ±nÄ±rlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YarkadaÅŸ, “AKP ve Saray iktidarÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ politikalarÄ± medyayÄ± da vuruyor. Ä°thal kaÄŸÄ±da mahkum edilen gazeteler kaÄŸÄ±t bulmakta sÄ±kÄ±ntÄ± çekiyor” ifadesini de kullandÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 15:27

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