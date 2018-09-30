Kim demiÅŸ bÃ¼yÃ¼k olmak daha iyi diye?

KÃ¼Ã§Ã¼lmek memelilerin 200 milyon yÄ±l Ã¶nce hayatta kalmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oldu; avlarÄ±nÄ± daha rahat bulup avcÄ±larÄ±ndan daha rahat kaÃ§malarÄ±na yardÄ±mcÄ± oldu.

Daha büyük olmak her zaman daha iyi midir? Küçülmek, ilk memelilerin 200 milyon yÄ±l önce hayatta kalmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oldu. Çünkü küçük çenelerinin tek bir kemiÄŸe yapÄ±ÅŸmasÄ±yla birlikte iÅŸitme duyularÄ± daha fazla geliÅŸti.

Modern memelilerin kökeni, dinozorlarÄ±n çaÄŸÄ±na kadar, 200 milyon yÄ±ldan geriye kadar izlenebilir. Dinozorlar bu gezegen üzerinde yürümekte olan en büyük hayvanlar olarak evrimleÅŸirken memeliler farklÄ± bir yol izleyerek küçüldüler.

Yeni bir çalÄ±ÅŸma, memelilerin ilk atalarÄ±nÄ±n çene kemiklerinin yapÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesiyle küçük bir parçanÄ±n kulaÄŸa kadar çekildiÄŸini gösterdi. Bilim insanlarÄ±, bu deÄŸiÅŸimin memelilerin daha iyi duymalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na ve bu sayede avlarÄ±nÄ± daha iyi bulup avcÄ±larÄ±ndan daha rahat kaçmalarÄ±na yardÄ±mcÄ± olduÄŸuna inanÄ±yorlar.

Modern memeliler, hayvanlar aleminde, diÅŸleri taÅŸÄ±yan tek bir kemikten oluÅŸan alt çene kemiÄŸine sahip olduklarÄ± için eÅŸsizdir. DiÄŸer omurgalÄ±lar, en az beÅŸ veya daha fazla kemikten oluÅŸan karmaÅŸÄ±k bir alt çeneye sahipler.

Evrim sÄ±rasÄ±nda fosiller, erken memeli atalarÄ±nÄ±n alt çenesinin sadeleÅŸtiÄŸini ve yeni bir çene ekleminin oluÅŸtuÄŸunu gösteriyor. AynÄ± zamanda, daha önceden karmaÅŸÄ±k olan bu yapÄ±daki diÄŸer kemiklerin bazÄ±larÄ± iÅŸitme için orta kulaÄŸa taÅŸÄ±ndÄ±.

BirleÅŸik KrallÄ±k ve ABD’li bilim insanlarÄ±ndan oluÅŸan bir ekip, bu küçük memeli atalarÄ±nÄ±n iskeletine ne olduÄŸunu gözlemlemek için modern bilgisayar analizini kullandÄ±.

ÇalÄ±ÅŸmayÄ± yöneten Bristol Üniversitesi’nden Profesör Emily Rayfield, “Memeli çene ekleminin evrimi 50 yÄ±l boyunca paleontologlarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±” dedi.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, hayvanlar hâlâ beslenip duyabiliyorken, alt çenenin basitleÅŸip yeniden yapÄ±landÄ±rabilmesinin mümkün olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±lar.

Birkaç fosil kafatasÄ±nÄ±n ve alt çenelerin X-Ä±ÅŸÄ±nÄ± bilgisayarlÄ± tomografi (BT) taramasÄ± kullanÄ±larak araÅŸtÄ±rmacÄ±lar ilk memelilerin dijital modellerini oluÅŸturdular.

Profesör Rayfield, “Hesaplama yöntemlerini kullanarak, memelilerimizin atalarÄ±nÄ±n, karmaÅŸÄ±k bir ses algÄ±lama sistemine girerken kemikleri bir arada tutmayÄ± baÅŸardÄ±klarÄ±na dair açÄ±klamalar sunabiliriz” dedi ve ekledi: “AmacÄ±mÄ±z, memelileri hayvanlar aleminde benzersiz kÄ±lan ÅŸeyleri ve bunlarÄ±n nasÄ±l gerçekleÅŸmiÅŸ olabileceÄŸi hakkÄ±nda fikirleri test etmekti.”

Bu dijital modelleri bilgisayar simülasyonlarÄ± kullanarak analiz ettiler. Nature dergisinde yayÄ±nlanan sonuçlar, fosil memelilerin küçük boyutlarÄ±nÄ±n, beslenirken çene kemiklerindeki stresleri önemli ölçüde azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, böcekler gibi avlarÄ±n yakalanmasÄ± ve Ä±sÄ±rÄ±lmasÄ± için yeterince güçlü olduklarÄ±nÄ± gösterdi.

“Elde ettiÄŸimiz sonuçlar, memeli çenesinin 200 milyon yÄ±l önce nasÄ±l evrimleÅŸtiÄŸine dair yeni bir açÄ±klama getiriyor” diyor Birmingham Üniversitesi’nde baÅŸ yazar ve öÄŸretim görevlisi Dr. Stephan Lautenschlager.

Lautenschlager, “Çok küçük olmak, memeli atalarÄ±mÄ±z için çok önemli görünüyor. Bu, besleme sÄ±rasÄ±nda çene içindeki stresleri azaltmalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ± ve çene kemiklerinin yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± mümkün kÄ±ldÄ±” ifadesini kullandÄ±.

FotoÄŸraf: Pixabay

DÄ°NOZORLARI NE ÖLDÜRDÜ?

YaklaÅŸÄ±k 65 milyon yÄ±l önce, kuÅŸ olmayan dinozorlar ve dünyadaki türlerinin yarÄ±dan fazlasÄ± yok oldu.

Bu kitlesel yok oluÅŸ, memelilerin yükseliÅŸinin ve insanlarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n önünü açtÄ±. Chicxulub asteroidi genellikle Kretase-Tersiyer yok oluÅŸunun potansiyel nedeni olarak gösterilmektedir. Asteroid, bugün Meksika Körfezi olarak adlandÄ±rÄ±lan sÄ±ÄŸ bir denize çarptÄ±.

ÇarpÄ±ÅŸma, küresel iklim deÄŸiÅŸikliÄŸini tetikleyen devasa bir toz ve is bulutu oluÅŸturdu ve tüm hayvan ve bitki türlerinin yüzde 75’ini yok etti.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, küresel bir felaket için gerekli olan isin, özellikle hidrokarbonlar açÄ±sÄ±ndan zengin olan Meksika’nÄ±n etrafÄ±ndaki sÄ±ÄŸ sulardaki kayaçlar üzerindeki doÄŸrudan etkilerden kaynaklanabileceÄŸini iddia ediyorlar.

Uzmanlar, 10 saat içinde büyük bir tsunami dalgasÄ±nÄ±n Körfez sahilinde dalgalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorlar. Bu, Arjantin’e kadar olan bölgelerde depremlere ve toprak kaymalarÄ±na neden oldu.

Fakat o sÄ±rada yaÅŸayan canlÄ±lar sadece dalgalardan etkilenmediler; sÄ±caklÄ±k çok daha kötüydü.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar bu olayÄ± araÅŸtÄ±rÄ±rken, asteroitin düÅŸme anÄ±nda, havaya fÄ±rlayan küçük kaya parçalarÄ± ve ufak küreler tespit ettiler. Bu küçük parçacÄ±klar gezegeni kalÄ±n bir is tabakasÄ±yla kapladÄ±.

Uzmanlar, güneÅŸten gelen Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± kaybetmenin sucul sistemde tam bir yok oluÅŸa neden olduÄŸunu ifade ediyor. Bunun nedeni, neredeyse tüm sucul hayatÄ±n gÄ±da zincirlerinin en altÄ±nda yer alan fitoplanktonlarÄ±n ortadan kalkmÄ±ÅŸ olmasÄ±.

DünyayÄ± Kretase noktasÄ±na getiren 180 milyon yÄ±llÄ±k evrimin, bir Tyrannosaurus rex’in ömründen daha az bir zamanda, 20-30 yÄ±lda, yok olduÄŸuna inanÄ±lÄ±yor.

Dailymail’dan çeviren: IÅŸÄ±l Parlar

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 15:26

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