Sanat ve KÃ¼ltÃ¼r KÃ¶yÃ¼ Misiâ€™ye uygulama Ã¶dÃ¼lÃ¼

NilÃ¼fer Belediyesiâ€™nin Misi kÃ¶yÃ¼ projesi, Tarihi Kentler BirliÄŸiâ€™nin dÃ¼zenlediÄŸi yarÄ±ÅŸmada Uygulama Ã–dÃ¼lÃ¼â€™ne deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Nilüfer Belediyesi’nin ‘Sanat ve Kültür Köyü Misi’ projesi, Tarihi Kentler BirliÄŸi tarafÄ±ndan düzenlenen Özendirme YarÄ±ÅŸmasÄ±’nda, Uygulama Ödülü’ne deÄŸer görüldü.

Nilüfer’in, tarihi ve eÅŸsiz güzellikleriyle ön plana çÄ±kan yerlerinden biri olan GümüÅŸtepe Mahallesi’ne (Misi), bir ödül daha geldi. Daha önce Tarihi Kentler BirliÄŸi’nin Mysia FotoÄŸraf Müzesi’ne verdiÄŸi ‘Müze Özendirme Ödülü’nü alan ve YaÅŸayan Åžehirler Platformu tarafÄ±ndan ‘YÄ±lÄ±n Köyü’ olarak seçilen Misi, Nilüfer Belediyesi’nin ‘Sanat ve Kültür Köyü Misi’ projesiyle, Tarihi Kentler BirliÄŸi tarafÄ±ndan bir ödüle daha deÄŸer görüldü. Tarihi Kentler BirliÄŸi’nin, tarihi, kentsel, arkeolojik ve doÄŸal deÄŸerleri yaÅŸama katma ve gelecek kuÅŸaklara aktarma amacÄ±yla düzenlediÄŸi ‘Özendirme YarÄ±ÅŸmasÄ±’nda, ‘Sanat ve Kültür Köyü Misi’ projesiyle, ödüllendirildi.

Misi, bu projeyle birlikte, kÄ±rsal bir miras alanÄ±nÄ± bir bütün olarak ele alan kapsamlÄ± koruma projeleri ile kültürel iÅŸlevlerle odak noktalarÄ± yaratmayÄ± amaçlayan ve yerel kalkÄ±nmayÄ± destekleyen çok yönlü süreç yönetim yaklaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle ‘Uygulama Ödülü’ almaya hak kazandÄ±. Ödüller, 15 KasÄ±m tarihinde Antalya’daki YAPEX FuarÄ±’nda gerçekleÅŸtirilecek törenle sahiplerine verilecek. (Bursa/EVRENSEL)

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