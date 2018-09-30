CHP Milletvekili GÃ¼rer: Asbestli borular neden deÄŸiÅŸmiyor?

CHP Milletvekili Ã–mer Fethi GÃ¼rer pek Ã§ok yerde iÃ§me suyu borularÄ±nda asbest bulunduÄŸuna dikkat Ã§ekti.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kansere neden olduÄŸu saptanan asbestin halen çok yerde içme suyu borularÄ±nda bulunduÄŸunu belirtip asbestli su borularÄ±nÄ±n bir an önce deÄŸiÅŸtirilmesi gerektiÄŸini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ilgili BakanlÄ±ÄŸa defalarca kez müracaat edilmesine raÄŸmen, asbestli içme suyu borularÄ± halen deÄŸiÅŸtirilmeyen Bor ilçesine baÄŸlÄ± Kemerhisar beldesine giderek, Türkiye genelinde milyonlarca yurttaÅŸÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit eden asbestli su borularÄ±yla ilgili önemli uyarÄ±larda bulundu. Belediye BaÅŸkanÄ± Beytullah KirazcÄ± ve belde halkÄ±yla birlikte, patlayan asbestli borunun bulunduÄŸu bir içme suyu hattÄ±nÄ±n önünde açÄ±klama yapan Ömer Fethi Gürer, farklÄ± tür kanserlerin yanÄ±nda özellikle asbestli ürünlerin akciÄŸer kanserini tetiklediÄŸinin saptandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tüm dünyada önlem alÄ±nan asbestin, 2010 yÄ±lÄ±nda Türkiye’de de kullanÄ±mÄ±na yasak getirildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

BÄ°R AN ÖNCE TÜRKÄ°YE’DE TARAMA YAPILMALI

Kemerhisar’da 2 mahallede yaklaÅŸÄ±k 11 kilometre uzunluÄŸundaki hat üzerinde asbestli su borularÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Gürer, “Sorunu geçtiÄŸimiz yÄ±l Meclis’te gündeme getirdiÄŸimde dönemin Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Özhaseki, asbestli su borularÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu söylemiÅŸti. Ben de NiÄŸde’de halen kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiÄŸimde ‘Derhal bana getirin, asbestli borularÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸim’ demiÅŸti. SayÄ±n Özhaseki ÅŸu anda Bakan deÄŸil ama AKP’nin genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±dÄ±r. Eski bir belediyeci olarak asbestli su borularÄ±nÄ±n insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± üzerindeki etkilerini yakÄ±ndan bildiÄŸi için ‘asbestli su borularÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesini talep etmeyen belediye baÅŸkanÄ± ihmal yapmÄ±ÅŸtÄ±r’ diye ifade kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda talepte bulunan belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n talepleri de yerine getirilmiyor. Bir an önce Türkiye genelinde bir tarama yapÄ±larak asbestli su borularÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yerler tespit edilmeli ve saÄŸlÄ±klÄ± su borularÄ±yla deÄŸiÅŸtirilmelidir” ÅŸeklinde konuÅŸtu. Ülkemizde son yÄ±llara önemli oranda artÄ±ÅŸ gösteren kanser vakalarÄ±nÄ±n en önemli nedenlerinden birinin de halen pek çok yerleÅŸim biriminde kullanÄ±lan asbestli içme suyu borularÄ± olabileceÄŸine dikkat çeken Gürer, 8 yÄ±l önce kullanÄ±mÄ± yasaklanan asbestin halen içme suyu borularÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kullanÄ±lÄ±yor olmasÄ±nÄ±n, Türkiye’de insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na verilen deÄŸerin ortaya konulmasÄ± açÄ±sÄ±ndan önemli olduÄŸunu belirtti.

DÖNÜÅžÜMDE YIKILAN BÄ°NALARA DÄ°KKAT

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asbestin sadece içme suyu borularÄ±yla deÄŸil deprem ve kentsel dönüÅŸüm yapÄ±lan bölgelerde yönetmenliklere uyarak yapÄ±lmayan yÄ±kÄ±mlarda solumun yoluyla da vücuda girdiÄŸine ve bununda baÅŸta kanser olmak üzere ciddi hastalÄ±klara neden olduÄŸunun bilimsel olarak ortaya çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±, Gürer “Deprem yönetmeliÄŸi kapsamÄ±nda binalarÄ±n deÄŸiÅŸiminin de kontrollü bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. YÄ±kÄ±lan binalarda kullanÄ±lan malzemelerdeki asbest solunum yoluyla insan vücuduna girebiliyor. Bu nedenle yÄ±kÄ±mlarÄ±n kontrollü yapÄ±lmasÄ± ÅŸart. Asbest karÄ±ÅŸÄ±mla yapÄ±lmÄ±ÅŸ inÅŸaat malzemelerinin olduÄŸu yerde de insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± risk altÄ±nda” dedi. Ülkemizde kanser vakalarÄ±nÄ±n hÄ±zla yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir süreçte, Ä°ktidarÄ±n özellikle asbestli malzeme kullanÄ±lan yapÄ±lar ve içme suyu borularÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesiyle ilgili konuyu önemsemesi gerektiÄŸine iÅŸaret eden Gürer, “Bugün yÄ±llardÄ±r müracaat edilmesine raÄŸmen deÄŸiÅŸtirilmeyen asbestli içme su borularÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± borularla deÄŸiÅŸtirilmesi talebimizi yineliyoruz. DönüÅŸüm nedeni ile yapÄ±lan tüm yÄ±kÄ±mlarda asbestli ürünler varsa mutlaka önlem alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Nereye giderseniz gidin kanserin çok yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyorsunuz. 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana asbest kullanÄ±mÄ± yasak ama yasaklanan malzeme geçmiÅŸte kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerde duruyor. Bu durum kabul edilebilir bir durum deÄŸildir. Konuyu gündeme getirdiÄŸimizde haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± teyit ediyorlar ama gereÄŸini yapmÄ±yorlar” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 15:10

www.evrensel.net