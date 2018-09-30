55. UluslararasÄ± Antalya Film Festivali kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±

55. UluslararasÄ± Antalya Film Festivali'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ galasÄ± Cam Piramit KÃ¼ltÃ¼r ve Fuaye AlanÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Antalya BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan bu yÄ±l 55’incisi düzenlenen UluslararasÄ± Antalya Film Festivali, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± ve açÄ±lÄ±ÅŸ galasÄ±yla baÅŸladÄ±. Cam Piramit’te düzenlenen açÄ±lÄ±ÅŸ gecesine, festivalin resmi seçkisinde yer alan filmlerin yönetmenleri, oyuncularÄ± ve AntalyalÄ± sinemaseverler katÄ±ldÄ±. Kültür ve Turizm BakanÄ± Mehmet Ersoy, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada yeni sinema kanununun en geç 1 ay içerisinde meclise sunulacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Menderes Türel ise, hedeflerinin Antalya’yÄ± sinema endüstrisi merkezi yapmak olduÄŸunu belirtti.

BAÅžARI VE ONUR ÖDÜLLERÄ° VERÄ°LDÄ°

Ä°ki OscarlÄ± Ä°ranlÄ± yönetmen Asghar Farhadi, FransÄ±z aktör Vincent Cassel, Macar yönetmen Bela Tarr, PolonyalÄ± usta yönetmen Pawel Pawlikowski gibi usta isimlerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±lÄ±ÅŸ ‘bu yÄ±l kaybettiklerimiz anÄ±sÄ±na’ gösterilen filmle devam etti. AçÄ±lÄ±ÅŸ gecesinde dünyanÄ±n kalbindeki yönetmen Ferzan Özpetek’e ‘YaÅŸam Boyu BaÅŸarÄ± Ödülü’ verildi. 21 yÄ±l önce ‘Hamam’ filmiyle ‘En Ä°yi Film’ ve ‘En Ä°yi Yönetmen’ dalÄ±nda AltÄ±n Portakal aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Özpetek bu ödülün kendisi için çok anlamlÄ± olduÄŸunu belirtti. Gecede FransÄ±z aktör Vincent Cassel,Macar yönetmen Bela Tarr ile yönetmen ve yapÄ±mcÄ± Ömer VargÄ±’ya da ‘Onur Ödülü’ takdim edildi. Törenin ardÄ±ndan konuklar AKM’ye geçerek OscarlÄ± yönetmen Asghar Farhadi’nin Everbody Knows/Herkes Biliyor açÄ±lÄ±ÅŸ filmi izledi. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 14:59

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