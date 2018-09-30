Ä°ÅŸÃ§ilerin fazla mesai Ã¼creti Ã¶denmedi

Denizliâ€™de PERAÅž adlÄ± belediye iktisadi teÅŸekkÃ¼lÃ¼ bÃ¼nyesine alÄ±nan iÅŸÃ§ilerin fazla mesai Ã¼cretleri Ã¶denmedi.

Denizli’de DESKÄ° ve BüyükÅŸehir Belediyesinde, taÅŸeron iÅŸçi statüsündeyken, PERAÅž adlÄ± belediye iktisadi teÅŸekkülü (BÄ°T) bünyesine alÄ±nan iÅŸçilerin fazla mesai ücretleri ödenmedi. YapÄ±lan kesinti nedeniyle statüsüne ve aldÄ±ÄŸÄ± ücrete göre iÅŸçilerin 700 ile 750 liralÄ±k kaybÄ± oldu.

Büroda çalÄ±ÅŸan personele hiç ödeme yapÄ±lmazken, arazide bakÄ±m ve onarÄ±m elemanÄ± olarak çalÄ±ÅŸan, görevi gereÄŸi her an mesaideymiÅŸ gibi hareket etmek zorunda olan çalÄ±ÅŸanlara ise en fazla 30-40 saatlik ödeme yapÄ±ldÄ±. Daha önce de çok daha uzun saatler çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na raÄŸmen en fazla 50 saatlik fazla mesai ücreti ödemesi yapÄ±lÄ±yordu. (Denizli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 14:48

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