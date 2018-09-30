Alman sendikacÄ±lardan inÅŸaat iÅŸÃ§ileriyle dayanÄ±ÅŸma

Almanyaâ€™da yapÄ±lan Ä°nÅŸaat, TarÄ±m ve Ã‡evre SendikasÄ± konferansÄ±nda tutuklu 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ± iÅŸÃ§ilerine Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k talep edildi.

Almanya’nÄ±n Essen kentinde yapÄ±lan Ä°nÅŸaat, TarÄ±m ve Çevre SendikasÄ± (IG BAU) konferansÄ±nda tutuklu 3. havalimanÄ± inÅŸaat iÅŸçilerine özgürlük talep edildi. IG BAU Rheinland örgütü yüze yakÄ±n sendikacÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konferansta, Ä°stanbul 3. havalimanÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nayarak, tutuklanan iÅŸçilerle tekrar dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. “Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Köln kentinde bulunuyor, bu baÄŸlamda kendisinden talebimiz tüm tutuklu direniÅŸçi inÅŸaat iÅŸçilerini serbest bÄ±rakmalÄ±. Ä°nÅŸaat iÅŸçileri köle deÄŸildir sloganÄ± bizim de sloganÄ±mÄ±zdÄ±r” denildi. Hep birlikte “Bütün tutuklu inÅŸaat iÅŸçileri serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” ve “Biz köle deÄŸiliz” dövizleri açarak anlamlÄ± bir mesaj verdiler.

Ä°MZA KAMPANYASI SÜRÜYOR

Ä°nÅŸaat iÅŸkolunda örgütlü Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ, Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ ve Ä°YÄ°SEN sendikalarÄ± 3. havalimanÄ±nda tutuklanan toplam 27 iÅŸçinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için imza kampanyasÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸçilerin tepki gösterdiÄŸi koÅŸullarÄ±n aynÄ± zamanda suç olduÄŸuna iÅŸaret eden sendikalar, “AsÄ±l patronlarÄ±n yargÄ±lanmasÄ± gerekir” diyerek dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. (Essen/EVRENSEL)

â€˜Ä°ÅŸÃ§iler serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n, patronlar yargÄ±lansÄ±nâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 14:43

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