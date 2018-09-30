Fadime Ana trafik kazasÄ± geÃ§irdi

Polis tarafÄ±ndan iÅŸkence edilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Evrensel muhabiri Metin GÃ¶ktepeâ€™nin annesi Fadime GÃ¶ktepe, trafik kazasÄ± geÃ§irdi.

1996 yÄ±lÄ±nda haber takibi sÄ±rasÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan ve iÅŸkence ile öldürülen Evrensel muhabiri Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe trafik kazasÄ± geçirdi.

Evrensel'e konuÅŸan Fadime Göktepe’nin kÄ±zÄ± Meryem Göktepe, olayÄ±n geçtiÄŸimiz çarÅŸamba günü Silivri’de yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Göktepe, “Annemin bulunduÄŸu araç ile bir baÅŸka araç çarpÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. Annem önde oturuyormuÅŸ. Kaza sonrasÄ± hastaneden eve gitmiÅŸler. Annemin aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n ÅŸiddetlenmesi üzerine en yakÄ±n hastane olan Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±” dedi.

Göktepe, vücudundaki kÄ±rÄ±klara burada müdahale edilemeyen Fadime Göktepe’nin, Silivri Devlet Hastanesi'nden OkmeydanÄ± EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne nakledildiÄŸini belirtti.

OkmeydanÄ± EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi doktorlarÄ±, kalça kemiklerindeki kÄ±rÄ±klarÄ±n eski olduÄŸunu ve herhangi bir ameliyata gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ancak Göktepe, tedavi amacÄ±yla bir süre daha hastane tutulacak. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Muhabirimiz Metin GÃ¶ktepe, mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

Ä°yi ki doÄŸdun Metin GÃ¶ktepe!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 16:39

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