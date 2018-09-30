'Garip' kÃ¶pek okla vuruldu, KÄ±rklareli ayaÄŸa kalktÄ±

KÄ±rklareli'de mahallelinin baktÄ±ÄŸÄ± kÃ¶pek Garip'in okla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi bÃ¼yÃ¼k tepkiye neden oldu. Caninin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Engin ÖZMEN

KÄ±rklareli'de, mahallelinin baktÄ±ÄŸÄ± ve 'Garip' adÄ±nÄ± verdiÄŸi köpek, okla vurularak öldürülmüÅŸ halde bulundu. Garip'in 10 gün önce dünyaya getirdiÄŸi 9 yavru annesiz kalÄ±rken, olaya kent halkÄ± büyük tepki gösterdi. Yavrular, yapÄ±lan kontrollerinin ardÄ±ndan DoÄŸa ve HayvanlarÄ± Koruma DerneÄŸi üyelerince biberonla süt verilerek bakÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

Ä°stasyon Mahallesi'nde dün sabah saatlerince bir köpeÄŸin atÄ±lan bir okla vurularak öldürüldüÄŸünü görenler, polis ve KÄ±rklareli Belediyesi ekiplerine haber verdi. Ä°stasyon Mahallesi sakinlerinin bir süre önce bakmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve 'Garip' adÄ±nÄ± verdiÄŸi köpeÄŸin cansÄ±z bedeni, belediye ekiplerince yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan gömüldü.

Olayla ilgili KÄ±rklareli Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, soruÅŸturma baÅŸlattÄ±, çevredeki güvenlik kameralarÄ± incelemeye alÄ±ndÄ±.

'SENÄ° BULMAK BOYNUMUM BORCU OLSUN'

Olaya isyan eden mahalle sakinleri, 'Garip' isimli köpeÄŸin bir balkonun altÄ±nda 10 gün önce doÄŸum yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 9 yavru dünyaya getirdiÄŸini söyledi. Sevimli yavrular, KÄ±rklareli Belediyesi tarafÄ±ndan alÄ±narak kontrollerinin ardÄ±ndan Geçici Hayvan BakÄ±mevi'ne götürüldü.

Kentte büyük tepkilere neden olan olayÄ±n ardÄ±ndan KÄ±rklareli Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Siyam KesimoÄŸlu, bunu yapanÄ±n 'insan' olamayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, "Ä°nsan olabilmek için yalnÄ±zca ellere, kollara, gövdeye ve kafaya sahip olmak yetmez, ÅŸefkat, merhamet, onur ve sevgi gerekir. Bu buzlanmÄ±ÅŸ görüntüdeki 10 gün önce 9 tane yavru doÄŸurmuÅŸ köpeÄŸimizi sabah okla vurulmuÅŸ bir ÅŸekilde sokakta bulduk. Diyecek söz bulamÄ±yorum. YavrularÄ±nÄ± bakÄ±mevimize aldÄ±k, biz büyüteceÄŸiz. Bir çift lafÄ±m da bunu yapan kiÅŸiye: sen ne KÄ±rklarelilisin, ne TrakyalÄ±sÄ±n ne de insansÄ±n. Senin tek yaptÄ±ÄŸÄ±n ÅŸey atmosferi kirletmek, seni bulmak benim boynumun borcu olsun" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

KÄ±rklareli Valisi Osman Bilgin de olaya tepki göstererek, büyük üzüntü içerisinde olduklarÄ±nÄ± ve KÄ±rklareli Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerinin köpeÄŸi ok ile vuran kiÅŸiyi bulmak için titizlikle çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸünü ifade etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

KÄ±rklareli DoÄŸa ve HayvanlarÄ± Koruma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Yüksel Ä°brikçi ve bazÄ± üyeler, ÅŸüphelinin bulunmasÄ± için KÄ±rklareli Emniyeti Hayrettin Yesin Karakol AmirliÄŸine suç duyurusunda bulundu. Dernek BaÅŸkanÄ± Ä°brikçi, sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirirken, "KÄ±rklareli'nde hunharca öldürülen anne köpeÄŸin hakkÄ±nÄ± aramak ve ÅŸüphelilerin bulunmasÄ± için, KÄ±rklareli Emniyeti Hayrettin Yesin Karakol AmirliÄŸi'ne suç duyurusunda bulunduk ve ifade verdik. UmarÄ±z ki ÅŸüpheliler bulunur. Bunu yapan cani, KÄ±rklareli sokaklarÄ±nda dolaÅŸÄ±yor. Nereye gidiyoruz? Ä°nsan olmak hiç bu kadar aÄŸÄ±r olmamÄ±ÅŸtÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°brikçi ayrÄ±ca, öldürülen köpeÄŸin 9 yavrusunun dernek üyeleri tarafÄ±ndan evlerinde bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Anneleri okla öldürülen köpeÄŸimizin yavrularÄ±, derneÄŸimizin bir üyesinin evinde, emniyette. Garip köpeÄŸimiz için emniyetimiz canla, baÅŸla ÅŸüpheliyi bulmak için çalÄ±ÅŸÄ±yor. Güvenlik kameralarÄ± toplanÄ±yor. Ancak köpek baÅŸka yerde vurulmuÅŸ ve can havli ile oraya kadar gelmiÅŸ görünüyor. UmarÄ±m en kÄ±sa zamanda ÅŸüpheli yakalanÄ±r" diye konuÅŸtu. (KÄ±rklareli/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 12:55

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