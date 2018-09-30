Brezilyaâ€™daki faÅŸist baÅŸkan adayÄ±na karÅŸÄ± yÃ¼z binler sokakta: O olmaz!

KadÄ±nlarÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde 17 Ã¼lkede dÃ¼zenlenen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerde, faÅŸist siyasetÃ§i Jair Bolsonaro, â€˜#EleNÃ£o/O olmazâ€™ sloganÄ±yla protesto edildi.

Brezilya’da 7 Ekim’de gerçekleÅŸtirilecek baÅŸkanlÄ±k seçimlerinde diktatörlük dönemini temsil eden, eski asker ve milletvekili Jair Bolsonaro’nun baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± “#EleNão/O olmaz” denilerek baÅŸta Brezilya olmak üzere 17 ülkede protesto edildi.

Brezilya’da kadÄ±n örgütlerinin öncülüÄŸünde düzenlenen gösterilerde Sao Paulo, Brasilia ve Rio de Janeiro gibi çok sayÄ±da kentte yüz binlerce kiÅŸi “FaÅŸizm, bir daha asla” demek için yürüdü.

ASKERÄ° DÄ°KTATÖRLÜK DESTEKÇÄ°SÄ°

Ülkede 1964-1985 yÄ±llarÄ±nda hüküm süren askeri diktatörlüÄŸe olan sempatisini her fÄ±rsatta dile getirmekten çekinmeyen Bolsonaro, anketlerde ise birinci sÄ±rada görülüyor. Ancak kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ± seçimin ikinci tura kalacaÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor.

Sosyal Liberal Partinin (PSL) baÅŸkan adayÄ± olan Bolsonaro seçimlerde baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± adayÄ±nÄ±n Brezilya EmeÄŸin Yenilenmesi Partisinden emekli General Hamilton Mourao olacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Mourao, Brezilya’nÄ±n yolsuzluk sorununun çözülmesi için ordunun yönetime müdahale etmesi gerektiÄŸini savunan yorumlarÄ±yla kamuoyunun gündemine gelmiÅŸti. Sao Paulo’daki Mason LocasÄ±’nda konuÅŸma yapan emekli general, “Yasa dÄ±ÅŸÄ± iÅŸlere bulaÅŸanlarÄ± kamu hizmetinden mahkemeler uzaklaÅŸtÄ±rmazsa ordu uzaklaÅŸtÄ±rÄ±r” ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Jair Bolsonaro. FotoÄŸraf: Rodrigues Pozzebom/ Agencia Brasil/Flickr (CC BY 2.0)

KADINLAR FAÅžÄ°ZME KARÅžI!

Eylül ayÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda ise BrezilyalÄ± kadÄ±nlar, “KadÄ±nlar Bolnosaro’ya karÅŸÄ± birleÅŸti” adlÄ± bir Facebook grubu oluÅŸturarak tüm kadÄ±nlara Bolnosaro’yu protesto etmeleri çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Brezilya’nÄ±n pek çok yerleÅŸim biriminin yasÄ± sÄ±ra dün Avustralya, Kanada, ABD, Fransa, Ispanya, Arjantin, Portekiz ve Ä°sveç'te meydanlara çÄ±kan yüz binler, Bolnosaro’yu protesto etti.

Ä°sveç’in baÅŸkenti Stockholm’de de Medborgarplatsen MeydanÄ±’nda bir araya gelen ve çoÄŸunluÄŸunu BrezilyalÄ±larÄ±n oluÅŸturduÄŸu yüzlerce kadÄ±n, bir protesto gösterisi gerçekleÅŸtirdi.

17 ÜLKEDE 60 Ä°LDE PROTESTO GÖSTERÄ°LERÄ°

Evrensel Ä°sveç Muhabiri Murat Kuseyri’ye konuÅŸan, eylemi örgütleyen kadÄ±nlardan Ester Nave, “Biz burada aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± ve homofobik olan devlet baÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± protesto ediyoruz. Bolsonaro, kadÄ±nlarÄ±n erkeklerden daha az deÄŸerde olduklarÄ±nÄ± savunuyor. SuçlarÄ± insanlarÄ± öldürerek önleyeceÄŸini düÅŸünüyor” dedi.

Bolsonaro’nun askeri cuntaya destek verdiÄŸini ve en gerici güçlerle iliÅŸki içinde olduÄŸunu söyleyen Nave, “Durmadan ailenin öneminden söz ediyor. EÅŸcinselleri kriminalize ediyor. Ä°nsanlarÄ±n eÅŸit olduklarÄ±na inanmÄ±yor. KadÄ±nlarÄ±n nasÄ±l davranacaklarÄ±na kendisi karar vermek istiyor. Ne yazÄ±k ki Brezilya’da pek çok destekçisi var. Biz, ülkenin OrtaçaÄŸ karanlÄ±ÄŸÄ±na götürülmesini istemiyoruz. Bunun için 17 ülkede 60 kentte kadÄ±nlar meydanlara çÄ±karak Boldonaro’yu protesto ediyor” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

SEÇÄ°MLERÄ°N Ä°LK TURU 7 EKÄ°M’DE

Brezilya’da seçimlerin ilk turu 7 Ekim’de yapÄ±lacak. Ä°lk turda herhangi bir adayÄ±n yüzde 50 çoÄŸunluÄŸu saÄŸlayamamasÄ± halinde 28 Ekim’de ikinci tura gidilecek.

Siyasi gözlemciler seçimin ikinci tura kalmasÄ± halinde Bolsanaro’nun Ä°ÅŸçi Partisi adayÄ± Fernando Haddad’a karÅŸÄ± sansÄ±nÄ±n düÅŸük olacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyor.

6 Eylül’de bir seçim mitingi sÄ±rasÄ±nda uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ±da yaralanan Bolsonaro hastaneden yeni taburcu edilmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Brezilya seÃ§imleri ve faÅŸizmle mÃ¼cadele

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 11:23

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