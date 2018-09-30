Beykoz'da dere taÅŸtÄ±, 2 ev sular altÄ±nda kaldÄ±

Ä°stanbul Beykoz'da etkili olan saÄŸanak nedeniyle Ã‡engelderesi taÅŸtÄ±, 2 ev sular altÄ±nda kaldÄ±.

Ä°stabul Beykoz'daki Çengelderesi, saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle taÅŸtÄ±. Dere yakÄ±nÄ±nda bulunan 2 ev sular altÄ±nda kaldÄ±. Evde kalanlar tavanÄ± kÄ±rarak çatÄ±dan çÄ±ktÄ±.

Olay sabah sabah saatlerinde Beykoz Çengeldere Mahallesi'nde meydana geldi. 06.00 sÄ±ralarÄ±nda baÅŸlayan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ Çengelderesi'nin taÅŸmasÄ±na neden oldu. Dere yakÄ±nÄ±nda bulunan evler sular altÄ±nda kaldÄ±. SaÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda uykuda olan Kerem Demirel ve eÅŸini komÅŸularÄ± uyandÄ±rdÄ±. Evden tavanÄ± delerek çatÄ±ya çÄ±kan Demirel, eÅŸini ve 2 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸunu son anda kurtardÄ±. YaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat süren yaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ± evde maddi hasar meydana geldi. Evdeki eÅŸyalar kullanÄ±lamaz hale geldi.

Nurten Demirel "Çok ÅŸiddetli yaÄŸmur yaÄŸÄ±nca ne olduÄŸumuzu anlamadÄ±k. Çocuk elimde dönüp durduk. Evden hiçbir ÅŸey çÄ±kartamadÄ±k. Balkondaki tavanÄ± kÄ±rÄ±p çatÄ±ya çÄ±kmak zorunda kaldÄ±k. Üstümüze bir mont bile alamadÄ±k. Çok sefil kaldÄ±k. Åžimdi ne olacak? Ne kÄ±yafetimiz hiçbir ÅŸeyimiz yok. Panik atak geçirdim elim ayaÄŸÄ±m titredi. AltÄ±nÄ± bile gözümüz görmedi. Mama alayÄ±m dedim. Ben mama almak için koÅŸuyorum çocuk aç kalmasÄ±n diye. Görürler mi bizi, nasÄ±l duracaÄŸÄ±z bu halde?" diye konuÅŸtu.

APARTMANA YILDIRIM DÜÅžTÜ, ÇATIDA YANGIN ÇIKTI

FotoÄŸraf: DHA

Öte yandan ElmalÄ± Mahallesi'nde Tepetarla Caddesi bir binanÄ±n çatÄ±sÄ±na yÄ±ldÄ±rÄ±m düÅŸtü. Çevredeki vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±nÄ± söndürdü. YangÄ±nda ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi. (Ä°stanbul/DHA)

17 AÄŸustos'un merkez Ã¼ssÃ¼ GÃ¶lcÃ¼k'te dere yataÄŸÄ±nda yÃ¼zlerce konut

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 11:09

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