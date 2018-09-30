Ä°pi ve kumaÅŸÄ± ithal edilen TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ±n Ã¼retim maliyeti arttÄ±

Hindistan, Pakistan ve Ã‡in'den ithal edilen ipliklerle dokunan TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ±n Ã¼retim maliyeti arttÄ±: 'DolarÄ±n artmasÄ±yla sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir dÃ¶neme girdik'

Hande NAYMAN

Melis KARAKUZULU

Hindistan, Pakistan ve Çin’den ithal edilen ipliklerle dokunan Türk bayraÄŸÄ±nÄ±n üretim maliyeti, dolarÄ±n yükselmesiyle arttÄ±. KumaÅŸÄ±n metrekaresini 3,5 liraya ithal eden sektör ÅŸimdi 7,5 liraya almaya baÅŸladÄ±. Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Mevlüt Turun, "Bugün gelinen noktada bu alÄ±nan ürünler dolar bazÄ±nda olduÄŸu için dolarÄ±n artmasÄ±yla sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir döneme girdik" dedi.

Dolardaki yükselme Türk bayraÄŸÄ±nÄ±n imalatÄ±nda hammadde olarak kullanÄ±lan iplik ve mürekkeplerin, Hindistan, Pakistan ve Çin gibi ülkelerden ithal edilmesi nedeniyle ulusal deÄŸer olan bayraÄŸÄ±n maliyetini yükseltti. KumaÅŸÄ±n metrekaresini 3,5 liraya ithal eden sektör ÅŸimdi 7,5 liraya almaya baÅŸladÄ±. Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Mevlüt Turun, eskiden Söke ve Çukurova’da iplik dokuma fabrikalarÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, son yÄ±llarda ithalatÄ±n daha az maliyetli olmasÄ± nedeniyle ülkenin iplik dokuma, cÄ±rcÄ±r fabrikasÄ±nÄ± ve dokumayÄ± terk ettiÄŸini belirterek, "Bugün gelinen noktada bu alÄ±nan ürünler dolar bazÄ±nda olduÄŸu için dolarÄ±n artmasÄ±yla sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir döneme girdik. Türk bayraÄŸÄ±nÄ±n ipliÄŸi ve kumaÅŸÄ± ÅŸu an UzakdoÄŸu'dan gelmekte. Birçok iÅŸ yeri kapanma riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Bu durumu düzeltmek için tüketen deÄŸil, üreten bir ülke olmamÄ±z gerekiyor" dedi.

'YÜKSEK KUR BAYRAÄžIN Ä°PÄ°NÄ° VURDU'

Ä°plikleri Türkiye'de üretmenin maliyetinin ithal etmekten 3 kat fazla olduÄŸu savunan bayrak ve flama imalat fabrikasÄ± sahibi Aslan As, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"ZamanÄ±nda kurun düÅŸük olmasÄ± nedeniyle üretici Türkiye'de kumaÅŸÄ± üretirken, iplikleri maliyetleri daha düÅŸük olan Çin'den ve Hindistan'dan almayÄ± tercih etti. Çünkü iplikleri Türkiye'de üretmenin maliyeti yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan alÄ±nanÄ±n 3 katÄ±ydÄ±. Hal böyle olunca zaman içerisinde Türkiye'deki iplik fabrikalarÄ± daha çok ithal edip daha az üretmeye baÅŸladÄ±. Bugünlerdeki yüksek kur ipliÄŸi de vurdu. Çin'den ithal edilen iplik maliyetleri yükseldi. Biz ipliÄŸi kumaÅŸa dokuyan firmalardan kumaÅŸ alÄ±p, üzerine bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ±n rengini basÄ±p, dikip, paketleyerek satan bir firmayÄ±z. Bu tamamen bir imalatçÄ±lÄ±k deÄŸil. Hammadde polyester, kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z boyalar da pigment fabrikalarÄ± Türkiye’de olmadÄ±ÄŸÄ± için yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan geliyor. Biz Türk bayraÄŸÄ±nÄ± üretirken yüzde 50 yarÄ± mamül olan ürünü mamüle çeviriyoruz. Bu da dolarla alÄ±p TL ile satmak veya baÅŸka firmalarÄ±n tercihiyle dolarla alÄ±p dolarla satmak gibi bir anlam ortaya çÄ±karÄ±yor. Bu konudan çok rahatsÄ±zÄ±z. Bir ülkenin bayraÄŸÄ±nÄ±n dolarla satÄ±lmasÄ± bizi gerçekten üzüyor. Bu riski göze alÄ±p TL'ye çevirip maliyetlerimizi TL üzerinden yürütüyoruz ama herkes bu ÅŸekilde yapamayabilir." (Ä°zmir/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 10:47

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