Tutuklanan 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§isinin annesi: Ã‡ocuÄŸumla gurur duyuyorum. Zengin Ã§ocuÄŸu olup spor arabasÄ±yla bir insanÄ± ezseydi evinde paÅŸa paÅŸa otururdu.

3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±ndaki iÅŸ cinayetlerini, aÄŸÄ±r çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±, servis sorununu ve yaÅŸam ÅŸartlarÄ±nÄ± protesto ettikleri için tutuklanan iÅŸçilerin aileleri, çocuklarÄ±nÄ±n anayasal haklarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ±nÄ± ve suçsuz olduklarÄ±nÄ± söyleyerek derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ± talep ediyor. Tutuklanan iÅŸçi AnÄ±l Deniz Gider’in annesi Sevim Dede, oÄŸlunun sendika üyesi olduÄŸunu ifade ederek "Ben çocuÄŸum ile gurur duyuyorum. O anayasanÄ±n kendine verdiÄŸi hakkÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± için tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Zengin çocuÄŸu olsaydÄ± spor arabasÄ±yla bir insanÄ± ezseydi tutuklanmayÄ±p evinde paÅŸa paÅŸa otururdu" diyor. Ä°ÅŸçi Özkan ÖzkanlÄ±’nÄ±n annesi Raife ÖzkanlÄ± ise "Özkan’Ä±n babasÄ± da 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±rken iÅŸ kazasÄ± geçirdi, bir kolunu tamamen kullanamÄ±yor. OÄŸlum ve diÄŸer tutuklanan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n eve ekmek götürmelerinden baÅŸka bir suçlarÄ± olamaz. HaklarÄ± olanÄ± istemeleri suç deÄŸil" diyor.

'ÖZKAN'IN BABASI DA HAVALÄ°MANI Ä°NÅžAATINDA Ä°Åž KAZASI GEÇÄ°RDÄ°'

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek'e konuÅŸan iÅŸçi ailelerinin tepkileri ve açÄ±klamalarÄ± ÅŸöyle:

Raife ÖzkanlÄ±, 3 ay önce omzundan ameliyat olan oÄŸlu Özkan ÖzkanlÄ±’nÄ±n havalimanÄ±ndaki iÅŸinin üçüncü gününde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Raife ÖzkanlÄ± “3 ay çalÄ±ÅŸamadÄ±ÄŸÄ± için borç içinde kaldÄ±, çalÄ±ÅŸmak zorundaydÄ±. Bizim de elimizde avucumuzda yok ki yardÄ±m edelim. Özkan’Ä±n babasÄ± da 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±rken iÅŸ kazasÄ± geçirdi, bir kolunu tamamen kullanamÄ±yor. Ama ona raÄŸmen güç gerektirmeyecek bir iÅŸte çalÄ±ÅŸmak zorunda” diyor.

'ÇOCUKLARIMIZIN BÄ°R SUÇU YOK, SERBEST BIRAKIN'

ÖzkanlÄ± oÄŸlu Özkan’Ä±n havaalanÄ± inÅŸaatÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± için ÅŸartlarÄ±nÄ±n biraz daha iyi olmasÄ± için hakkÄ±nÄ± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸöyle devam ediyor:

“TutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± televizyondan öÄŸrendik. KapÄ±larÄ± kÄ±rarak almÄ±ÅŸlar. Benim oÄŸlum ve diÄŸer tutuklanan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n eve ekmek götürmelerinden baÅŸka bir suçlarÄ± olamaz. HaklarÄ± olanÄ± istemeleri suç deÄŸil. Özkan’Ä±n çocuÄŸu bu yÄ±l okula baÅŸladÄ±. Sürekli babasÄ±nÄ± soruyor. Buradan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’a da sesleniyorum; çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n bir suçu yok, serbest bÄ±rakÄ±n. HakkÄ±nÄ± aramak suç deÄŸil. Ä°nsanlarÄ±n sessiz kalmasÄ±nÄ± istemiyoruz. Sadece oÄŸlum için deÄŸil gelecek günler için de. Bugün bizim baÅŸÄ±mÄ±zda yarÄ±n kendilerinin baÅŸÄ±nda...”

Özkan ÖzkanlÄ±’nÄ±n kardeÅŸi Gülçin Eda Aktürk ise aÄŸabeyinin sendika üyesi bir iÅŸçiolduÄŸunu ve 3. havalimanÄ± iÅŸçileri tarafÄ±ndan sözcü seçildiÄŸini belirterek, “Ä°GA’nÄ±n ve devletin yapamayacaÄŸÄ± bir ÅŸey yok. Bir gecede devletin polisini, jandarmasÄ±nÄ± oraya yÄ±ÄŸana kadar ertesi gün bilinmeyen bir saatte denetime gidilebilirdi. Åžartlar düzeltilebilirdi. Vali Vasip Åžahin ‘sicili temiz olanlarÄ± serbest bÄ±rakacaÄŸÄ±z’ demiÅŸti. Abim ÅŸu an neden tutuklu? YeÄŸenim babasÄ±nÄ±n cezaevinde olduÄŸunu biliyor. O çocukta bu yara olarak kalacak” dedi.

'EÄžER SUÇLUYSA BIRAKIN Ä°KÄ° TOKAT DA BEN ATAYIM'

Çocuk bakarak geçimini saÄŸlayan AnÄ±l Deniz Gider’in annesi Sevim Dede oÄŸlunun beÅŸ aydÄ±r iÅŸsiz ve Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸ SendikasÄ± üyesi olduÄŸuna deÄŸinerek iki aydÄ±r 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±na aralÄ±klarla gidip geldiÄŸini anlattÄ±. Ä°ÅŸçilerin haklarÄ± gasp edilirken her duyarlÄ± ve vicdanlÄ± yurttaÅŸ gibi oÄŸlunun da onlarÄ±n yanÄ±nda olduÄŸunu dile getiren Dede, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“OÄŸlum Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸ SendikasÄ± üyesi. AnÄ±l anne ve babasÄ± iÅŸçi olduÄŸu için iÅŸçi emeÄŸinin kÄ±ymetini çok iyi bilir. Benim çocuÄŸum suçluysa eÄŸer bÄ±rakÄ±n iki tokat ben atayÄ±m. Devlet 27 iÅŸçiden korktu. Bunun baÅŸka izahÄ± yok. Karakola oÄŸlumu görmeye gittim ama göremedim. HayatÄ±mda ilk defa karakol, adliye gördüm. Benim için çok zordu. OÄŸlumun tutuklanacaÄŸÄ±nÄ± biliyordum. Çünkü bu 1 MayÄ±s eylemi, öÄŸrenci eylemi, fabrika eylemi deÄŸil. Bu direkt devleti ilgilendiren bir ÅŸirket. Devlet böyle istediÄŸi için bunlar yapÄ±ldÄ±.”

'GEREKÄ°RSE MECLÄ°SE YÜRÜYECEÄžÄ°M'

“Adliyenin içinde elleri kelepçeli bir ÅŸekilde götürülürken ‘inÅŸaat iÅŸçileri köle deÄŸildir’ diye baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için aÄŸzÄ±nÄ± kapata kapata götürdüler” diyen Dede ÅŸöyle devam ediyor:

“Benim de iÅŸim gücüm olmasa ben de o iÅŸçilerin hakkÄ±nÄ± aramak için oraya giderdim. OÄŸlumla ÅŸu ana kadar hiç konuÅŸamadÄ±m. TutuklandÄ±ÄŸÄ± gece çok üzüldüm. Polislerin yanÄ±nda aÄŸlamak istemedim. Onlar kim ki bana acÄ±yor. KadÄ±nÄ±n bir tanesi aÄŸladÄ±. Ona da kÄ±zdÄ±m ‘aÄŸlama’ diye. 24 kiÅŸiden korktular. Böyle çevik kuvvet, polis görmedim. Biz aileler için büyük bir zulümdü. Ben çocuÄŸum ile gurur duyuyorum. O anayasanÄ±n kendine verdiÄŸi hakkÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± için tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r. 3. havalimanÄ± CEO’su da itiraf gibi açÄ±klama yaptÄ±. Özür bile diledi. Daha ne diyeyim. Zengin çocuÄŸu olsaydÄ± spor arabasÄ±yla bir insanÄ± ezseydi tutuklanmayÄ±p evinde paÅŸa paÅŸa otururdu. Benim çocuÄŸum kesinlikle suçsuz. Gurur duyuyorum. Devletin malÄ±na taÅŸ bile atmaz. Ben oÄŸlum için ne yapmam gerekiyorsa yapacaÄŸÄ±m. Gerekirse Meclise yürüyeceÄŸim.” (HABER MERKEZÄ°)

Tutuklu 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinden mektup: Hak istemek suÃ§ deÄŸildir

'KÃ¶le deÄŸiliz' diyerek eylem yapan 24 havalimanÄ± iÅŸÃ§isi tutuklandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 08:56

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